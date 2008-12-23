Şampiyon belli oluyor



Arjantin'de Apertura (Açılış) Ligi'nde şampiyon bu gece belli oluyor.



Tigre - Boca Juniors mücadelesi 00.30'da başlayacak ve şampiyonu belirleyecek play-off'un son maçı sonrasında Apertura Şampiyonu belli olacak. Karşılaşma NTVSpor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Play-off ilk maçında San Lorenzo Tigre'yi 2-1 mağlup ederken, ikinci maçta Boca Juniors San Lorenzo'yu 3-1 geçerek avantaj elde etmişti. Final niteliği taşıyacak bu geceki maçta Boca Juniors Tigre'ye 1 farklı yenilse dahi mutlu sona ulaşacak. Tarihinin en önemli maçına çıkan Tigre şampiyon olmak için 2 farkla galip gelmek zorunda. Bu kritik maçta Boca Juniors'un formda ismi Riquelme ise kart cezalısı durumunda.



Arjantin'de San Lorenzo, Tigre ve Boca Juniors ligde normal sezonu aynı puanda tamamlamış 3 ekip aralarında tarafsız sahada oynayacakları mini bir lig ile şampiyon olma mücadelesi veriyordu.