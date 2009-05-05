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Spor

Şampiyon basketbolcular yurda döndü

05 Mayıs 2009 16:08


Tekerlekli sandalye basketbol Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu, üst üste 2. Kez kazanmayı başaran Galatasaray, Türkiye'ye döndü. Şampiyon basketbolcular, taraftarlarca coşkuyla karşılandı.


Tekerlekli sandalye basketbol Şampiyonlar ligi final karşılaşmasında, Almanya temsilcisi Rollis Zwickau takımını 82-73 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Galatasaray yurda döndü. Galatasaray bu kupayı ikinci kez müzesine götürmüştü.

Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı, İstanbul'a geldi. Şampiyon basketbolcular havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

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