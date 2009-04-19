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Spor

Şampiyon Az Alkmaar

Hollanda Ligi’nde Luis Van Gaal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Az Alkmaar, bitime 3 hafta kala 76 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

19 Nisan 2009 03:00


Hollanda Ligi’nde Luis Van Gaal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Az Alkmaar, bitime 3 hafta kala 76 puanla şampiyonluğunu ilan etti.


Hollanda Ligi’nde bitime 3 hafta kala kendi evinde Vitesse’ye 2-1 mağlup olmasına rağmen en yakın rakipleri Twente ve Ajax’ın da kaybetmesiyle Az Alkmaar şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

Kendi sahasında Vitesse’ye 2-1 mağlup olan Az Alkmaar, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Twente’nin Feyenoord’a deplasmanda 1-0, Ajax’ın da deplasmanda PSV Eindhoven’e 6-2 gibi farklı bir skorla yenilmesinin ardından şampiyonluğu resmen garantiledi.

Bugüne kadar oynadığı 31 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Az Alkmaar, bu sonuçla tarihindeki 2. şampiyonluğu kazanmış oldu.

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