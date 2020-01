-Şampiyon aygır Strike The Gold, öldü İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Yarış hayatında 31 kez start alıp, 6 kez birincilik ve 13 kez plase elde eden aygır Strike The Gold öldü. Türkiye Jokey Kulübü'nden ''Şampiyon aygırımız Strike The Gold'u kaybettik'' başlığıyla yapılan açıklamada, Karacabey Harası'nda yedekte gezinti sırasında tökezleyip düşen ve sol bacağının kol kemiğinde kırık meydana gelen Strike The Gold'un, hayati fonksiyonlarına son verilmek üzere uyutulduğu bildirildi. Şampiyon aygırın, kronik arpalama nedeniyle süregelen sağlık sorunlarına rağmen, uygulanan özel ayak ve tırnak bakımı ile aşım sezonlarında az sayıda kısrağa aşım yaptırılması neticesinde, at yetiştiriciliğine uzun yıllar hizmet verdiği belirtildi. 1988 doğumlu Strike The Gold, 3 yıl süren yarış hayatı boyunca 3 milyon 457 bin 26 dolar ikramiye kazandırdı. 1991 yılı Kentucky Derby galibi şampiyonu olan safkan, 6 yaşında iken 1994 yılında ABD'de aygırlığa başladı. Aygır, Türkiye'de ise haraya 1999 yılında girdi. Türk atçılığına çok başarılı safkanlar veren aygırın yavrularının bugüne dek kazancı 38 milyon 653 bin 445 lira olarak açıklandı. Strike The Gold'un, 2011 yılında koşan 127 yavrusundan 76'sı kazanırken, bu yıl 8 milyon 237 bin 580 lira toplam kazancı ile aygır sıralamasında da açık ara birinci sırada bulunduğu kaydedildi.