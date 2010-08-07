-ŞAMPİYON AVUSTURYA'DA HAZIRLANACAK BURSA (A.A) - 08.07.2010 - Bursa'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Bursaspor, Avusturya kampına katılmak üzere kentten ayrıldı. Sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayan Bursaspor, çalışmalarını iki hafta sürecek kamp boyunca Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf kasabasında sürdürecek. Özlüce Tesisleri'nde toplanan Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan başkanlığındaki 46 kişilik kafile, Avusturya'ya gitmek üzere takım otobüsüyle İstanbul'a hareket etti. Güzelyalı'dan hızlı feribotla İstanbul'a geçecek olan yeşil-beyazlılar, burada teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile buluştuktan sonra havayoluyla Avusturya'ya gidecek. -FUTBOLCU GÖRÜŞLERİ- Takım kaptanı Ömer Erdoğan, hareket öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Geçen yıl kamp yaptığımız yere gideceğiz. Bildiğimiz bir yer. Takımın çoğunluğu geçen yılki kadrodan oluşuyor. Yeni transferlerimiz ilk etapta yaptığımız çalışmada, çabuk uyum sağladıklarını gösterdiler. Sıkıntı yaşamadan kampı tamamlayacağımıza inanıyorum.'' Sercan Yıldırım da lige yoğun tempoda hazırlanarak başladıklarına değinerek, Avusturya'da oynayacakları hazırlık maçlarında, eksikliklerini daha iyi göreceklerini ifade etti. Volkan Şen de ilk etabı güzel bir şekilde tamamladıklarını, ikinci etabın da verimli geçeceğine inandığını dile getirdi. -KAMP KADROSU- Kamp süresince dört hazırlık maçı yapacak olan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da Sırbistan'ın Kızılyıldız, 21 Temmuz'da ise Almanya'nın Borussia Dortmunt takımlarıyla karşılaşacak. Avusturya kampında yer alacak 25 futbolcu şöyle: Kaleci: Dimitar Ivankov, Yavuz Özkan, Harun Tekin Defans: Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, İbrahim Öztürk, Mustafa Keçeli, Serdar Aziz, Anıl Sarak, Ramazan Sal, Gökçek Vederson Orta Saha: Volkan Şen, Ozan İpek, Ivan Ergiç, Hüseyin Çimşir, Pablo Martin Batalla, Bekir Ozan Has, İsmail Haktan Odabaşı, Eren Albayrak, Giani Stelian Kirita, Hector Damien Steinert, Federico Insua Forvet: Sercan Yıldırım, Turgay Bahadır, Muhammet Demir