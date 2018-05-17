Şampiyon Atletico Madrid!

Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu. Finalde Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 3. kez müzesine götürdü.

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını tribünden takip etti.

Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Atletico Madrid ile Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin Euro olarak dikkati çekti.

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya geldi. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Stade de Lyon'daki karşılaşmada Atletico Madrid golü erken buldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında Marsilya kalecisi Steve Mandanda'nın Anguissa'ya verdiği pasta seken topu kapan Gabi, Antoine Griezmann'a pası verdi. İspanyol forvet karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı golle İspanyol temsilcisini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanan Dimitri Payet, gözyaşlarıyla oyuna veda ederek yerini genç Maxime Lopez'e bıraktı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 MAdrid ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Atletico Madrid ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Antoine Griezmann, bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı. Marsilya 80. dakikada farkı 1'e indirmeye çok yaklaştı. Ceza sahası içine yapılan ortaya penaltı noktasından çok iyi yükselen Kostas Mitroglou'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Dev finalde son sözü 89. dakikada Gabi söyledi. 34 yaşındaki yıldız oyuncuattığı goller skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid, dev finalde Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 3. kez müzesine götürdü.

Atletico Madrid, kupayı üç kez kazanan Sevilla'nın rekoruna ortak oldu.