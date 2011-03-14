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Spor

ŞAMPİYON "BUSİNESS"DE UÇACAK ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 18:04

-ŞAMPİYON "BUSİNESS"DE UÇACAK ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Motosiklet Federasyonu, Kenan Sofuoğlu'nu bu sezon yarış için gideceği ülkelere uçuşlarını birinci sınıf gerçekleştirmesini sağlayacak. Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Moto2'de daha rahat bir yarış çıkarması için Kenan Sofuoğlu'na gerekli desteği vereceklerini söyledi. Moto2'de sezonun 19-20 Mart'ta Katar'daki gece yarışı ile başlayacağını belirten Uçar, şöyle konuştu: ''Kenan Sofuoğlu, son iki sezondur bütün yarışmalara kendi imkanlarıyla gitti. Federasyondan 300 bin lira alacağı bulunuyor. Kenan'ın parasının ödenmesi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) ile genel kuruldan yetki almıştık. Parasını ödeyeceğimiz gibi bu sezon masraflarını da biz karşılayacağız. Sporcuyu biraz olsun rahatlatmak istiyoruz. Kenan, bizim yıldızımız. Ona yıldız olduğunu hissettirmek istiyoruz. Sporcunun iyi yarışlar çıkarabilmesi için kafasının rahat olması gerekir. Kenan'ın kafasının daha rahat olması için bütün uçuşlarını business sınıfta gerçekleştirmesini istiyoruz. Çünkü giriş çıkışı daha rahat olacak. Uçuş programıyla ilgilenmeyecek.'' Kenan'ın yarışma için sezon boyunca 18 ayrı ülkeye gideceğini ifade eden Uçar, ''Kenan, bizde yıldız değerini görecek. Ona yıldız olduğunu hissettireceğiz'' dedi.

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