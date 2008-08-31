Sampdoria'dan İnter'e çelme: 1-1

Jose Mourinho, Inter teknik direktörü olarak çıktığı ilk lig maçında Sampdoria süpriziyle karşılaştı.



Evinde oldukça iyi bir futbol oynayan ve ateşli taraftarının desteğiyle çok canlar yakan Sampdoria, bu sezon da ilk süprizini Mourinho'nunn takımına yaptı.



Mourinho yönetiminde kurulan güçlü kadroyla Avrupa'da başarıya ulaşmak ve ligdeki üstünlüğünü devam ettirmek isteyen İnter sezona kayıpla başladı...



Maçın ilk düdüğüyle birlikte sahaya ağırlığını koyan taraf Inter olmuştu. Topa hakim olan ve rakibine alan vermeyen lacivert siyahlıların 10 dakikalık bu üstünlüğünün ardından Sampdoria daha etkin olan taraf oldu. Bu sürenin ardından sazı eline tekrar alan Inter 33'te Zlatan Ibrahimovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı da konuk takımın üstünlüğüyle noktalandı.



Maçın ikinci yarısı başlarken kimse üstünlük koruma uzmanı Mourinho'nun elindeki yıldız ordusunun galibiyeti vereceğini düşünmüyordu. 68. dakikada sahneye çıkan İtalyanlar'ın tecrübeli ismi Delvecchio, maçın bitmeden kazanılmayacağını hatırlattı. Kalan sürede başka gol olmayınca Sampdoria, Mourinho'ya Serie A'ya hoş geldin hediyesi olarak ilk beraberliği tattırmış oldu.