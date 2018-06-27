Sampaoli Messi'ye duacı: Dünyanın en iyisi

Dünya Kupası D grubu son maçlarında Arjantin, Nijerya'yı ve Hırvatistan da İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Hırvatistan 3'te 3 yaparak grubu lider bitirdi, Arjantin ise ikinci olarak üst tura yükseldi.

Arjantin'de, Nijerya karşısında alınan galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşanıyor. Teknik direktör Sampaoli karşılaşma sonrası üzerlerindeki büyük baskıyı attıkları ve 2. turdaki Fransa maçında çok daha iyi bir oyun ortaya koyacaklarını ifade etti.

Arjantin, Marcos Rojo'nun, Nijerya karşısında bitime 4 dakika kala attığı golle uçurumun kıyısından döndü.

Tangocular, büyük stres altında geçen günlerin ardından gruptan çıkmanın mutluluğu içinde. Nijerya karşısına yine değişik bir oyun sistemi ve farklı bir kadro ile çıkan teknik direktör Jorge Sampaoli’nin yüzü de sonunda güldü.

İkinci turda eşleştikleri Fransa karşısında çok daha iyi bir oyun ortaya koyacaklarını söyleyen Sampaoli attığı golün ardından kendisine sarılan Messi'ye ayrı bir paragraf açtı. Messi'nin kendisine sarılmasıyla oyuncuların saygısını yitirdiği algısını kıran Sampaoli; "Elimizde dünyanın en iyi oyuncusu var. Takım olarak bu durumdan yararlanmalıyız. Boş alanda topla buluştuğu her pozisyonda Leo takımımız için gol şansı yaratacaktır. Aksi taktirde pozisyon bulmakta zorlanmaya devam edeceğiz" dedi.