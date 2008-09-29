Şampanyayı Alonso patlattı

Formula 1 Singapur Grand Prix'sini Fernando Alonso kazandı. Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu bulunan Renault pilotu, yaklaşık 1 yıl aradan sonra podyumun ilk basamağına çıktı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Singapur'da yapıldı. Kazaların ve arızaların damga vurduğu tarihin ilk gece yarışında kazanan isim Fernando Alonso oldu.
Son yarışını geçtiğimiz sezon McLaren takımıyla Monza'da kazanan İspanyol sürücü, 15. sırada başladığı yarıştan kariyerinin 20. birinciliğini alarak ayrılmayı başardı.
Sezonun 3. 'cadde' yarışı olan Singapur City Pisti'nde 61 tur üzerinden koşulan yarışa ilk sırada başlayan Felipe Massa 17. turda Nelson Piquet'nin geçirdiği kaza sonrası pite girdi.
Güvenlik aracının pistte bulunduğu bölümde pite giren Brezilyalı pilot, benzin hortumunun kilitlenmesi nedeniyle büyük bir zaman kaybına uğradı. Pitten tehlikleli çıktığı için bir de ceza alan Massa, pit çıkışı kendini son sırada buldu.
|PİLOT SIRALAMASI
|PUAN
|
|TAKIM SIRALAMASI
PUAN
|Lewis Hamilton- McLaren
|84
|
|McLaren Mercedes
|135
|Felipe Massa - Ferrari
|77
|
|Ferrari
|134
|Robert Kubica - BMW
|64
|
|BMW
|120
|Kimi Raikkonen - Ferrari
|57
|
|Renault
|51
Güvenlik aracının ayrılmasının ardından ilk sırada bulunan Rosberg ve dördüncü sırada bulunan Kubica'nın da pitten geçme cezası alması üzerine 33 tur kala liderliğe Jarno Trulli yerleşti. İtalyan sürücünün liderliği ise 5 tur sürdü. Bu turda ilk pit-stop'unu yapan İtalyan pilotun ardından, liderliği Renault'dan Fernando Alonso aldı.
Alonso, 20 tur kala gerçekleştirdiği ikinci pit-stop'tan sonra da Hamilton ve Coulthard'ın hemen önünde dönerken, en yakın rakibine 18 saniye fark attığı sırada, 11 tur kala Sutil'in kazası sonrası piste güvenlik aracı bir kez daha girdi. Alonso buna karşın avantajını damalı bayrağa kadar korudu ve 1'57:16.304'lük derecesiyle kürsünün ilk sırasına çıktı.
Geçtiğimiz sezon 9 Eylül'de İtalya Grand Prix'sinin ardından ilk kez 10 puan alan 27 yaşındaki İspanyol sürücü, Renault takımıyla sezonun da ilk galibiyetini elde etti.
Yarışa ikinci sırada başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton, 8 tur kala güvenlik aracının ayrılmasının ardından Nico Rosberg'e karşı yaptığı ataklardan sonuç alamadı.
Williams'ın Alman sürücüsü kariyerinin en iyi derecesini Singapur'da alırken, Hamilton da Massa'nın puan alamadığı yarışın ardından rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Üçüncü cepten başladığı yarışta dördüncü giderken, bitime 4 tur kala duvara çarpan son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ise, az olan dünya şampiyonluğu şansını mucizelere bıraktı.
Bu kaza ayrıca Ferrari takımının 47 yarış sonra bir yarıştan puansız ayrılmasına da neden olurken, markalar klasmanında liderliği McLaren'e bıraktı.
Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'si 12 Ekim'de koşulacak.
|1
|Fernando Alonso
|Renault
|1:57:16.304
|2
|Nico Rosberg
|Williams
|+ 2.957
|3
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|+ 5.917
|4
|Timo Glock
|Toyota
|+ 8.155
|5
|Sebastian Vettel
|Toro Rosso
|+ 10.268
|6
|Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|+ 11.101
|7
|David Coulthard
|Red Bull Racing
|+ 16.387
|8
|Kazuki Nakajima
|Williams
|+ 18.489
|9
|Jenson Button
|Honda
|+ 19.885
|10
|Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|+ 26.902
|11
|Robert Kubica
|BMW Sauber
|+ 27.975
|12
|Sebastien Bourdais
|Toro Rosso
|+ 29.432
|13
|Felipe Massa
|Ferrari
|+ 35.170
|14
|Giancarlo Fisichella
|Force India
|+ 43.571
|15
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|+ 4 Tur
|Bıraktı
|Jarno Trulli
|Toyota
|
|Bıraktı
|Adrian Sutil
|Force India
|
|Bıraktı
|Mark Webber
|Red Bull Racing
|
|Bıraktı
|Rubens Barrichello
|Honda
|
|Bıraktı
|Nelson Piquet Jr
|Renault
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