Şampanya ve şarabın da ‘helal’i çıktı

Kevser markasıyla alkolsüz şarap ve şampanya üreten şirketin sahibi Taner Tabak, “Ürünlerin tadı şarap ve şampanya tadında” dedi



Helal pazarında gün geçmiyor ki yeni bir ürün çıkmasın. Milliyet gazetesinde yer alan bir habere göre, muhafazakar kesime yönelik pazarlanan helal gıda, helal kozmetik derken, şimdi de helal şampanya üretildi. Üstelik bunun üreticilerinden birisi de Türk.



Kevser markasıyla ürettiği şarap ve şampanyalarını Türkiye, Almanya ve Hollanda’da satışa sunan şirketin sahibi Taner Tabak, “Şarap içinde alkol olduğu için haram kılınmıştır. Ama bizim ürünümüz helal olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Özel üretim metodları kullanarak üzümlük şaraptan, şarap ve şampanya tadında alkolsüz alternatif içecekleri piyasaya sunuyoruz” dedi.



Helal içecek pazarının henüz bakir bir pazar olduğunu belirten Tabak, “Bu pazar daha henüz yeni gelişmeye başlıyor. Şu anda pazarda helal bira, helal şarap ve helal şampanya bulunuyor” diye konuştu.



Tabak ürün yelpazeleri içinde, beyaz, pembe, kırmızı, köpüklü ürünler olduğu gibi bunların demi-sec olanları çeşitli monosepage ve blend varyasyonlarının da bulunduğunu belirtti.



Alternatif arayanlara



Bu pazarın 500 milyonluk bir nüfusa hitap eden bir pazar olduğunun tahmin edildiğini belirten Tabak, “Muhafazakâr kesimin yanında bu ürünleri diabet hastaları, hamileler, çocuklar ve alkole alternatif arayanlar da tüketiyor” dedi.



Tabak şöyle devam etti:



“Ürünlerimiz arasındaki helal şampanya, zaman zaman gerçeğinden ayırt edemeyeceğiniz bir büyüleyiciliğe sahip. Ama bu sadece köpüklü grubumuz için değil diğer ürünlerimiz için de geçerli.



Zira bir Merlot üzümünden yapılma monsepage kırmızımızı içenler, bunu deguste ederken Merlot’ya has karakteristik özellikleri hem burnunda hem de aromasında çok rahat bir şekilde hissedebilir. Fakat köpüklü serimiz çok daha büyük ilgi görüyor. Halk arasında da Helal Şampanya olarak anılıyor. İçenler tarafından gerçeginden ayırt edilememesi, ciddi bir şaşkınlık yaratıyor.”



Yoğun ilgi



Gördükleri ilginin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu kaydeden Tabak, “Katıldığımız fuarlarda hemen hemen tüm İslam ülkelerinden yoğun ilgi gördük. Bu anlamda çeşitli distribütörlük anlaşmaları yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.



Ürünleri için helal sertifikası aldıklarını belirten Tabak, “Böyle bir sertifikanın bir zorunluluk olduğunu daha ürünü piyasaya çıkartmadan yaptığımız nabız yoklamalarında gördük. Ve süreç içinde ürüne gerekli helal prosedürleri uygulatmak suretiyle helal sertifikamızı aldık” diye konuştu.



‘Her şey alkol sevmeyen bir işadamıyla başladı’



Kevser Helal Wine’ın sahibi Taner Tabak, helal şarap üretme fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Hollanda’da yaşayan işadamlarının davet edildiği bir resepsiyonda, içki kullanmayan Müslüman bir işadamı, alkol servisi esnasındaki sesli serzenişi sırasında bu fikir doğdu. Kendisi alkol kullanmadığını ve mevcut olan alkolsüz içecekleri tüketmek istemediğini bizimle paylaştı. Bu konuda herhangi bir alternatif olmadığını söyledi. Konuşmanın devamında da, şakayla karışık bir şekilde (sunulan şarabı kastederek), ‘Keşke bunun helali olsaydı, onu içerdik’ dedi. Başlangıçta hoş ve esprili olan bu mevzu zaman içinde şirketimiz tarafından ciddiye alındı. Devamında bir proje halini alıp bugün en önemli ürünümüz haline geldi. Zira piyasa tarafından bu ürüne olan talep çok büyük.”



