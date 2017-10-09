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Şampanya şişesinin mantarı, 2 metre uzaktaki kadının burnunu çatlattı

Suzan Dinç, işletme sahibi ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu

09 Ekim 2017 11:24

Avcılar'da 10 Eylül akşamı bir gece kulübüne giden 22 yaşındaki Suzan Dinç, iddiaya göre yan masadan bir garsonun müşteri için açtığı şampanyanın mantarı ile burnundan yaralandı. 2 metre uzaktan burnuna çarpan mantar, Dinç'in burnunu çatlattı. Suzan Dinç Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gece kulübü sahibi T.K. ve garson C.İ. hakkında "taksirle yaralama" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. 

İnternetten yemek siparişi hizmeti veren bir şirkette çalışan 22 yaşındaki Suzan Dinç  10 Eylül akşamı arkadaşıyla birlikte eğlenmek için Avcılar’daki bir gece kulübüne gitti. DJ kabininde garson C.İ. bir müşteri için şampanya patlattı. Patlatılan şampanyanın mantarı 2 metre mesafeden Suzan Dinç’in 2013 yılında ameliyat olan burnuna büyük bir hızla çarptı. Suzan Dinç, o esnada şampanyayı atlatan garsonun güldüğünü iddia etti. Olayı gören işletme müdürü ve işletme sahibi T.K. yanına gelerek olayın kaza olduğunu, şikâyetçi olmamasını, her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. 

Tekrar ameliyat olması gerekli

Dinç’in gittiği doktor, yaptığı muayeneden sonra, şiddetli çarpmanın etkisiyle burun bölgesinde ödem oluştuğunu, burunda çatlak olduğunu, daha önce ameliyat olan yerde de çökme yaşandığını, tekrar ameliyat masasına yatması gerektiğini söyledi. 

Gece kulübü sahibi T.K. olayın garsondan kaynaklandığını, hastane ile görüşeceklerini ve masrafları ödeyeceklerini söyledi. Hastane 4 bin 500 lira ameliyat masrafı çıkardı. T.K. ameliyatın 2 bin lirasını vereceklerini, geri kalanını kendisinin ödemesini istedi. 

Soruşturma başlatıldı

Suzan Dinç Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gece kulübü sahibi T.K. ve garson C.İ. hakkında ‘taksirle yaralama’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında T.K. ve C.İ. ile tanıkların ifadelerinin alınacağı, gece kulübü kameralarının çektiği görüntülerin de inceleneceği bildirildi.

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