Samoa'nın 2012 hilesi

T24- Geçen yıl dünyada yeni yıla en son giren yerlerden olan Büyük Okyanus’taki Samoa ve Tokealu, saatleri 24 saat ileri alarak ilk kutlama yapanlar arasına girdi.







2012, dünyada “umutla” kutlanırken, gezegenin en doğusunda yer aldıkları için yeni yıla ilk giren ülkelerin listesi bu yıl değişti. Büyük Okyanus’taki 180’inci meridyen yakınlarından geçen Uluslararası Tarih Çizgisi, Dünya saat ayarında “0 noktası” sayılan Londra Greenwich’in 14 saat ilerisinde bulunuyor. 119 yıl önce Amerikalı bir işadamının aklına uyup ABD ile daha fazla ticaret yapabilme umuduyla saatini bu ülkeye göre ayarlayan (California’dan üç saat geri) Samoa ve Tokelau adaları, şimdi en büyük ticaret ortakları olan Avustralya ve Yeni Zelanda ile “aynı günü yaşayabilmek” için 30 Aralık günü saatleri 24 saat ileri alarak Uluslararası Tarih Çizgisi’nin batısına atlamışlardı. Bu nedenle 2011’e dünyada son giren ülkelerden olan Samoa ve Tokelau, 2012’ye ilk girenlerdendi.







Masimov'dan Türkçe tebrik



Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, yeni yıl kutlama mesajını Türkçenin de aralarında bulunduğu 5 dilde yaptı. Masimov, Twitter’da dünyanın ve Kazak halkının yeni yılını kutladı. Masimov, Türkçe, Kazakça, Arapça, Rusça ve İngilizce mesajında “Herkesin yeni yılını kutluyorum. Mutluluk, iyi şanslar ve sağlık dilerim” ifadesini kullandı.







Araplar bir başka kutladı





Arap ülkeleri yeni yılı bir başka kutladı. Kaddafi’siz ilk yılbaşını kutlayan Libya halkını, seçimler, demokratikleşme çabaları, yargılamalar ve yeni hazırlıklarıyla dolu bir yıl bekliyor. Mısır, Tunus ve Yemen için de 2012 kritik.





Plajlarda kutladılar





Her yıl olduğu gibi yeni yılı ilk kutlayan ülke olan Kiribati’nin hemen ardından bu kez Samoa ve Tokelau’da kutlamalar yapıldı. Yazın yaşandığı diğer Güney Yarımküre ülkeleri gibi bu iki ada ülkesinde de plajlar dolup taştı.





Merkel'den Neo-Nazi mesajı





Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl mesajında, aşırı sağcı teröristler tarafından işlenen cinayetlere değindi. Merkel, “Her zaman ve şiddetin her şekline karşı açık ve özgür toplumumuzun değerlerini kararlılıkla savunmak bizim görevimiz” dedi.





Her şerde bir hayır vardır





Yeni yılı ilk kutlayan şehirler arasında en gösterişlisi yine Avustralya’nın Sydney kentinde yapıldı. Bu yıl “Zaman Rüyası” temasıyla yine kent limanında düzenlenen milyonlarca dolar maliyetli havai fişek gösterisini yüzbinlerce kişi izledi. Kenarları gümüş renginde bulutlar şeklinde patlayan havai fişekler, zor yılı geride bırakırken hoş bir mesaj verdi. İngilizce’de “every cloud has a silver lining” (her bulutun kenarları gümüştür) deyişi, Türkçe’deki “Her şerde bir hayır vardır” sözünün karşılığı.