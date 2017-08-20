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Spor

Samir Nasri Antalyaspor'da

Fransız yıldız, yarın Antalya'ya gelecek

20 Ağustos 2017 02:43

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Manchester City'nin oyuncusu Samir Nasri ile 2 yıllığına anlaştı. Yarın 12.00'de Antalya'ya gelecek 30 yaşındaki Fransız yıldız, havalimanında taraftarlarca karşılanacak. 

Geçen dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilenip transfer edemediği Samir Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi. Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. 

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi. Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı. 

Öte yandan geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı. Kulübün hukukçuları Fransız yıldızın olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme ortaya çıkardı. Samir Nasri'nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayıldığı iddia edildi.

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