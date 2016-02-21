Şam'ın güneyinde bombalı saldırı: 31 ölü



Yetkililer Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep türbesinin bulunduğu semtte üç saldırı düzenlendiğini belirtti. İlk saldırıda bomba yüklü bir araç infilak etti. Ardından iki intihar eylemcisinin kendilerini havaya uçurduğu kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamalarına göre saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye devlet televizyonu koordineli olarak düzenlenen saldırılarda 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Suriye'nin en önemli Şii türbesi olarak bilinen Seyyide Zeynep türbesi yakınlarında Ocak ayında da bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırılarda 70 kişi ölmüştü. Ocak ayındaki saldırıları radikal IŞİD örgütü üstlenmişti.