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Dünya
Deutsche Welle

Şam'ın güneyinde bombalı saldırı: 31 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep türbesi yakınlarında üç bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer en az 31 kişinin öldüğünü açıkladı.

21 Şubat 2016 20:11


Yetkililer Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeynep türbesinin bulunduğu semtte üç saldırı düzenlendiğini belirtti. İlk saldırıda bomba yüklü bir araç infilak etti. Ardından iki intihar eylemcisinin kendilerini havaya uçurduğu kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamalarına göre saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye devlet televizyonu koordineli olarak düzenlenen saldırılarda 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Suriye'nin en önemli Şii türbesi olarak bilinen Seyyide Zeynep türbesi yakınlarında Ocak ayında da bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırılarda 70 kişi ölmüştü. Ocak ayındaki saldırıları radikal IŞİD örgütü üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeSeyyide ZeynepHakları GözlemeviOcakIŞİDDeutsche Welle TürkçeHT/TY

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