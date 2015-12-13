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Dünya

Şam'ın Doğu Guta bölgesine yönelik hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, saldırının Suriye'ye mi, Rusya'ya mı ait uçaklar tarafından düzenlendiğinin net olmadığını bildirdi, AA ise Rus uçaklarınca gerçekleştirildiğini öne sürdü

13 Aralık 2015 18:26

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesine hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Esad güçleri mi Rusya'ya ait uçakların mı düzenlediği net olmayan saldırılarda en az 28 sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Anadolu Ajansı saldırının Rusya’ya ait savaş uçaklarınca gerçekleştirildiğini iddia etti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman, Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ve yanındaki Sakba kasabasının vurulduğunu, fakat hava saldırılarının Suriye'ye mi yoksa Rusya'ya mı ait uçaklar tarafından düzenlendiğinin net olmadığını söyledi.

Hava saldırıları sonucu birçok kişinin yaralandığını aktaran Abdülrahman, "Duma'da bombaların bir okulun yanına düştüğünü ve okul müdürünün hayatını kaybettiğini" belirtti.

 

Anadolu Ajansı: Rusya vurdu



Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Duma'daki sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre; saldırılar, Rus uçakları tarafından gerçekleştirildi. AA'nın haberinde Duma'daki yerleşim yerine düzenlenen 25 hava saldırısında 50 sivilin hayatını kaybetti, 200 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani, Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere yapılan Rus bombardımanını doğrulayarak, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu söyledi.

“Sadece Duma'daki saldırılarda 50 kişi öldü” diyen Bustani, “Diğer bölgelerle ilgili sahra hastanelerinden ölü sayısıyla ilgili henüz bilgi almadık. Duma'daki saldırılarda çok sayıda durumu ağır olan yaralı var. Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor” ifadelerini kullandı.

 

“Rejim uçakları yağmurlu havalarda kalkmıyor”

 

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere Rusların savaş uçaklarıyla, rejim güçlerinin de karadan füze ve havan toplarıyla saldırdığını" belirten Bustani, “Rejim uçakları normalde yağmurlu ve sisli havalarda kalkmıyor. Bugün hava bulutlu ve Doğu Guta'ya yönelik yoğun bir hava saldırısı var. Bu saldırılar Rus uçaklarınca yapılıyor” diye konuştu.

Esad güçleri, düzenli olarak başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'ya hava saldırıları düzenliyor. Bölgenin kontrolünü elinde bulunduran muhalifler de buradan Şam'ı füze ve havan toplarıyla vuruyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bugün Şam'da muhaliflerce düzenlenen saldırı sonucu genç bir kız ile üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçen ay Doğu Guta'da rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında 15 günlük ateşkese varılmaya çalışılmıştı. Fakat görüşmeler yarıda kesilince şiddet eylemleri tekrar başlamıştı.

 

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