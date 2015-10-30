T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şamil Tayyar'ın Twitter'ı hacklendi: Çok hata yaptık, çok yalan söyledik, AKP'ye oy vermeyin!

"Şamil Tayyar'ın e-mail hesabından Selahattin Demirtaş'ı indirme planları ortaya çıkmıştır, açıklanacaktır"

30 Ekim 2015 23:48

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Twitter hesabı hacklendi. Tayyar'ın hesabını ele geçiren hackerlar, "Evet çok hata yaptık, çok yalan söyledik, seçmenimiz 7 Haziran'da bizi cezalandırdı. 4 bakan yargılanmalıydı" ifadelerini paylaştı. Paylaşımlardan biri de "Çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız 1 Kasım'da AKP'ye ol vermezsiniz" mesajı oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Twitter hesabı hacklenen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın hesabından paylaşılan mesajlarda, "Parti olarak son yaptırdığımız anketlerde ortalama yüzde 35 ile birinci partiyiz. 2023 hedefleri için destek! Tüm teşkilatlar son 2 gün! Evet çok hata yaptık, çok yalan söyledik, seçmenimiz 7 Haziran'da bizi cezalandırdı. 4 bakan yargılanmalıydı" ifadeleri kullanıldı. 

Bu tweet'lerden kısa bir süre sonra ise "Hesabım hack'lendi. Şerefsizlere itibar etmeyin" mesajını paylaşıldı. Ancak bu mesajın hemen ardından, Tayyar'ın hesabından ilginç paylaşımlar gelmeye devam etti. Hackerlar, "Şamil Tayyar'ın e-mail hesabından Selahattin Demirtaş'ı indirme planları ortaya çıkmıştır, açıklanacaktır. Tüm belgeler son kalan bağımsız medya kurumlarına ve bazı İnternet sitelerine gönderilecektir" mesajı paylaşıldı.

ETİKETLER

şamil tayyarakptwitterhacker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24