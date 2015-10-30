Şamil Tayyar'ın Twitter'ı hacklendi: Çok hata yaptık, çok yalan söyledik, AKP'ye oy vermeyin!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Twitter hesabı hacklendi. Tayyar'ın hesabını ele geçiren hackerlar, "Evet çok hata yaptık, çok yalan söyledik, seçmenimiz 7 Haziran'da bizi cezalandırdı. 4 bakan yargılanmalıydı" ifadelerini paylaştı. Paylaşımlardan biri de "Çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız 1 Kasım'da AKP'ye ol vermezsiniz" mesajı oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Twitter hesabı hacklenen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın hesabından paylaşılan mesajlarda, "Parti olarak son yaptırdığımız anketlerde ortalama yüzde 35 ile birinci partiyiz. 2023 hedefleri için destek! Tüm teşkilatlar son 2 gün! Evet çok hata yaptık, çok yalan söyledik, seçmenimiz 7 Haziran'da bizi cezalandırdı. 4 bakan yargılanmalıydı" ifadeleri kullanıldı.

Bu tweet'lerden kısa bir süre sonra ise "Hesabım hack'lendi. Şerefsizlere itibar etmeyin" mesajını paylaşıldı. Ancak bu mesajın hemen ardından, Tayyar'ın hesabından ilginç paylaşımlar gelmeye devam etti. Hackerlar, "Şamil Tayyar'ın e-mail hesabından Selahattin Demirtaş'ı indirme planları ortaya çıkmıştır, açıklanacaktır. Tüm belgeler son kalan bağımsız medya kurumlarına ve bazı İnternet sitelerine gönderilecektir" mesajı paylaşıldı.