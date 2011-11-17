Şamil Tayyar'ın kitabı Sırrı Sakık'ı çıldırttı

T24 - AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Roj TV'nin kendisini terör örgütü PKK üzerinden tehdit ettiğini anlattığı ve piyasaya yeni çıkan PKK ve Ergenekon'un kan kardeşliğini anlatan son kitabını imzalayarak BDP milletvekili Sırrı Sakık'a hediye etti. Sakık ise kendilerinin derinlikten değil, şeffaf alanlardan geldiklerini söyledi. Tayyar'ın ekranlardan kendilerini tehdit ettiğini ileri süren Sakık, ''Dediniz ki 'Yaşlı babamı da tehdit ettiler.' Kim ki senin yaşlı babanı tehdit ediyorsa, alçaktır. Ama yalanla, dalaverelerle siyaset olmaz. Gelin hakikatleri araştırma komisyonu kuralım. Adres Kandil'e mi gider, size mi gelir, Ulucanlar'a mı gider, Silivri'ye mi gider? Nereye giderse gitsin, gelin bu komisyonu kuralım'' diye konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada, BDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.





TBMM Genel Kurulunda, BDP'nin ''medyada ayırımcı yaklaşım ve dil'' konusundaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.



Öneri üzerine söz alan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, medyanın kullandığı dilin toplumda bazı yansımaları olduğunu, bunun özellikle Van depremi sonrasında açığa çıktığını söyledi. Kullanılan bu dilden tüm kesimlerin rahatsız olduğunu belirten Ata, siyasilerin bu konuyu ele alması gerektiğini belirtti

''Tehdit edildim''



AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da söz alarak, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya ilk tepkinin bölücü terör örgütünün kanalı olan Roj Tv'den gösterildiğini söyledi. Söz konusu televizyonun konuyu dakikalarca haber yaptığını ve kendisini terör örgütü PKK üzerinden tehdit etiğini anlatan Tayyar, şöyle devam etti:



''Asıl öfkenin bu konuşmamdan değil, piyasaya yeni çıkan PKK ve Ergenekon'un kan kardeşliğini anlatan son kitabımdan kaynaklandığının farkındayım. Hiç önemli değil. Hayatım boyunca çetelere pabuç bırakmadım. Bunlara da bırakmam. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır.



Asıl üzüldüğüm nokta, bir milletvekilinin, PKK'nın bu tehdidini Meclis kürsüsünde dile getirmesidir. Bu zat, 'Haddini bilmeyen milletvekillerine haddini bildiririz' diyor. İşte buradayım, hadi gelin haddimi bildirin.''



Tayyar, konuşmasından sonra ''Kürt Ergenekonu'' adlı kitabını imzalayarak, kendisinden sonra kürsüye gelen BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'a verdi.



Sakık ise kendilerinin derinlikten değil, şeffaf alanlardan geldiklerini söyledi. Tayyar'ın ekranlardan kendilerini tehdit ettiğini ileri süren Sakık, ''Dediniz ki 'Yaşlı babamı da tehdit ettiler.' Kim ki senin yaşlı babanı tehdit ediyorsa, alçaktır. Ama yalanla, dalaverelerle siyaset olmaz. Gelin hakikatleri araştırma komisyonu kuralım. Adres Kandil'e mi gider, size mi gelir, Ulucanlar'a mı gider, Silivri'ye mi gider? Nereye giderse gitsin, gelin bu komisyonu kuralım'' diye konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada, BDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.





MHP'nin grup önerisi



MHP'nin grup önerisi üzerindeki konuşmalar üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, konuşmacılardan birinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Van depreminde başarısız olduk'' dediğini belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Yılmaz, 71 binin üzerinde çadır dağıtıldığını, buna konteyner, Mevlana evleri, genel amaçlı çadırların dahil olmadığını bildirdi..



Bir konuşmacının, adeta acıları yarıştırırcasına ''Somali'ye bunu yaptınız da Van'a bunu yaptınız...'' şeklindeki açıklamasının da doğru olmadığını belirten Yılmaz, ''Acılar, mağduriyetler yarıştırılmaz. Gaye her mağdura el uzatabilmektir. Mağdurun kimliği de sorulmaz. İster Haiti, ister Somali'de, ister ülkemizde olsun, her kimin ihtiyacı varsa, yardım etmemiz insanlık görevimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de bu yakışır'' diye konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.



