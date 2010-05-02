Şamil Tayyar'ın istihbaratı doğru çıktı

T24 - Star yazarı Şamil Tayyar'ın Giresun'dan sonra dün de Tunceli 'istihbaratı' doğru çıktı.



Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar, son günlerde artan PKK saldırılarının “Devlet ve PKK içindeki Ergenekon uzantılarının” işi olduğunu ve amacın da Anayasa değişikliği ile demokratik açılımın engellenmesi olduğunu iddia etti.



Star yazarı Şamil Tayyar, 26 Nisan’da köşesinde Anayasa paketi ve açılımı engellemek isteyen Ergenekon’un PKK içindeki uzantılarını kullanarak eylemler yapacağını iddia etmiş, aralarında Giresun ve Tunceli’nin de olduğu çok sayıda yer ismi vermişti.



Giresun’dan sonra dün de Tunceli ’istihbaratı’tutan Tayyar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Anayasa değişikliği paketini ve demokratik açılımları engellemek isteyen devlet ve PKK içindeki Ergenekon uzantıları Türkiye’yi kaosa sürüklemek için işbirliği yapıyor. O nedenle Türkiye’nin değişik bölgelerinde eylemler düzenleyerek tansiyonun yükselmesine böylece demokratik atılımların rafa kaldırılmasına zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Bu konuda istihbarat birimlerine ulaşan çok önemli bilgiler ve duyumlar var. İstihbarat birimlerinin bu bilgilerini, saldırılması planlanan birimlerin yetkililerini ilettiklerini biliyorum. Elde ettiğim ve köşeme taşıdığım istihbarat bilgilerinin daha detaylısı ve nokta nokta saldırılabilecek yerlerin tespit edildiğini düşünüyorum. Buna rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması dikkat çekicidir. Sersemleyen Ergenekon yapısı ilişkili olduğu ve kırsalda kalan PKK, Hizbullah gibi taşeronlarını kullanıma sokmuş görünüyor. Referandum sürecinde, şehit cenazeleri üzerinden kurulan provokasyonların artırılması için bu saldırılar koz olarak kullanılacak.”







