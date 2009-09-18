Şamil Tayyar'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

Star gazetesi yazarı Şamil Tayyar, Ergenekon davasının tutuksuz sanıklarından gazeteci Güler Kömürcü’ye “basın yoluyla hakaret” suçundan 2 bin 610 TL para cezasına, “haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tayyar hakkındaki hapis cezası “duruşmalardaki iyi hali” dikkate alınarak 1 yıl 3 aya indirildi ve ertelendi. 5 yıl adli denetime tabi tutulmasına karar verilen Tayyar, bu süre içerisinde bir suç işlerse cezasını çekmek için hapse girecek.

Kömürcü, Tayyar’ın 12 Eylül 2008 tarihli “Hayırlı İşler Tuğrul Bey” ve 17 Eylül 2008 tarihli “Ergenekon Kimlere Kaldı” başlıklı yazıları için “hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla mahkemeye başvurdu. Tayyar’ın köşe yazısında gazeteci Güler Kömürcü ile Tuğrul Türkeş’in soruşturmayla ilgisi olmayan ve iddianamenin eklerine konulan telefon kayıtları yer alıyordu. Kömürcü’nün başvurusunu değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Tayyar’ı mahkûm etti. Tayyar’a yazılarında “Kömürcü’nün şeref ve saygınlığına basın yoluyla sövdüğü sabit olduğundan” 2 bin 610 TL para cezası verildi. Mahkeme, Tayyar’a “haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, suçun “basın yoluyla” işlenmesi sebebiyle cezayı yarı oranında artırarak 1 yıl 6 aya çıkardı. Tayyar’ın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza 1 yıl 3 aya indirilerek ertelendi ve Tayyar’ın 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi. Tayyar, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse, bu suçtan aldığı 1 yıl 3 aylık cezayı çekmek için hapse girecek. Bu karar, savcıların Ergenekon iddianamesine koyduğu bir konuşmanın özel hayatı ihlal sayılması açısından da önem taşıyor. Bundan sonraki kararlara emsal olabileceği kaydediliyor.