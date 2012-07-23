Şamil Tayyar: Yıldırım hapis yatmayacak

AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezası kesinleşse bile hapis yatmayacağını söyledi.

Tv8’de Erkan Tan’ın konuğu AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Tayyar’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Aziz Yıldırım ’ın 3. yargı paketinde mali suçlar ile ilgili yapılan düzenlemeden yararlanacağını tahmin ediyorum. Çünkü mali suçlar çete suçu olmaktan çıktı. Tahminime göre çete suçundan aldığı ceza düşecek. Bu durumda sadece şike suçundan aldığı ceza kalacak. Bir de 3. yargı paketinde 3 yılın altındaki cezalar ertelendi, dolayısıyla ondan da yararlandı mı sıfır ceza ile kurtulmuş olacak!”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, örgüt kurmaktan 2,5 yıl, şike ve teşvik primi vermekten 3 yıl 9 ay toplamda 6 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.



Ergenekon'la suçlamıştı



Şamil Tayyar daha önce de Aziz Yıldırım’la ilgili daha önce suçlamalarda bulunmuştu. MHP’li vekil Lütfü Türkkan TBMM’de karşılaştığı Şamil Tayyar’a neden Fenerbahçe ile uğraştığını sorduğunu belirterek şöyle konuşmuştu:

“Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe ile sorunun ne dedim? Şamil Tayyar'ın cevabı ise net oldu 'Aziz Yıldırım Ergenekon'un finansörü' dedi. Şamil Tayyar burada bana yalan söylemedi, inandığı şeyleri söyledi. Aziz Yıldırım 'ın şuan içerde olmasının sebebi şike soruşturması değildir onu anlatmak için söylüyorum."