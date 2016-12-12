T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şamil Tayyar: Yeni bir derin devlet oluşturulacak, bunlar milletten emir alacak!

AKP Milletvekili Şamil Tayyar, derin devletin kötü bir şey olmadığını söyledi

12 Aralık 2016 13:48

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin kendi derin devletinin olması gerektiğini belirterek, "Derin devlet kötü bir şey değil." diye konuştu.

A Haber'de katıldığı programda derin devletin olması gerektiğini savunan AKP'li Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Derin devlet kötü bir şey değil. Türkiye gibi bu zor coğrafyada bir ülkenin mutlaka derin devletinin olması lazımdır. Kendi küllerinden kendini oluşturan bir devlet anlayışını ifade eder bu.

Ama maalesef derin devleti ele geçiren bürokratik oligarşi, bunu kendi iktidarının aracı olarak gördü. Şimdi diyoruz ki; Türkiye'de yeni bir derin devlet oluşturulacak. Bunlar milletten emir alacak."

 

ETİKETLER

Şamil Tayyarderin devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24