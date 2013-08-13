Şamil Tayyar ve Mehmet Baransu Twitter'da birbirine girdi

AKP Gaziantep milletrvekili Şamil Tayyar, Taraf'ta yayınlanan 'Stratfor Başbakan'a ömür biçti' haberinin ardından Aydınlık gazetesinde de aynı haberin 'Başbakan'ın iki ay ömrü var' ifadesiyle yer almasına sert tepki gösterdi. Taraf ve Aydınlık gazetelerinin şerefsizlikle yarıştığını söyleyen Tayyar'a, Taraf yazarı Mehmet Baransu karşılık verdi.

Yayınlanan haberin kaynağı olduğunu ifade eden Baransu, Tayyar'a ’’yalanı yayan sizin danışmanınız. Dünyanın her yerinde bu haberdir. İletişim fakültesinde gazetecilere bu öğretilir.’’ dedi.

İşte o tartışmanın tweet'leri:

Şamil Tayyar ?@samiltayyar27

Daha önce Taraf başbakana 2 ay ömür biçmişti 2 yıl geçti, şimdi Aydınlık filmi sarıp 2 ay ömrü var dedi! Şerefsizlikte yarışıyorlar!

mehmetbaransu ?@mehmetbaransu

@samiltayyar27 Taraf, WikiLeaks’in gündeme getirdiği belgeyi verip, Erdoğan’ın doktorunun açıklamasını aynı gün verdi.

Şamil Tayyar ?@samiltayyar27

@mehmetbaransu hiç farketmez, iddia sahibi de yalanı yayan da günaha ortaktır!

mehmetbaransu ?@mehmetbaransu

@samiltayyar27 Yalanı yayan sizin danışmanınız. Dünyanın her yerinde bu haberdir. İletişim fakültesinde gazetecilere bu öğretilir.

Şamil Tayyar ?@samiltayyar27

@mehmetbaransu bana gazetecilik öğretme, o faslı geçelim, boyunu aşar!

Şamil Tayyar ?@samiltayyar27 14 dk

@mehmetbaransu ister danışman olsun ister gazeteci, insan hayatına dayalı böylesine hassas konuda yalana bel bağlamak insanlık dışıdır!

@mehmetbaransu bir insana ömür biçen hiç bir yalan asla gazetecilik değildir! Rabbim sana bu konuda empati yapma talihsizliği yaşatmasın