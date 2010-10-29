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Şamil Tayyar Star gazetesinden istifa etti

Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar, gazetenin Ankara temsilciliği ve yazarlığı görevinden istifa etti.

29 Ekim 2010 03:00

T24 - Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar, gazetenin Ankara temsilciliği ve yazarlığı görevinden istifa etti.

1 Kasımdan geçerli olmak üzere gazete yönetimine istifasını veren Tayyar'ın kitap yazma konularına ağırlık vereceği öğrenildi.

1 Kasımdan geçerli olmak üzere gazete yönetimine istifasını veren Tayyar'ın kitap yazma konularına ağırlık vereceği öğrenildi.

Star Gazetesi ile bilinen somut bir problemi olmadığı söylenilen Tayyar'ın, “Yoruldum, kafamı dinlemek ve kitap yazmak istiyorum” gerekçesi ile bu kararı aldığı söyleniyor.

Star yönetiminin Tayyar'ı istifa kararından vazgeçirmek için uğraştığı ama şu ana kadar bir sonuç elde edemediği bildiriliyor.


Şamil Tayyar kimdir?

Gazeteciliğe 1985 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde son sınıf öğrencisi iken Milliyet Gazetesinde başladı. 21 yıllık meslek hayatının 17 yılı Milliyet ve Sabah gazetelerinde geçti.

Yeni Şafak Gazetesinde Ankara Haber Müdürlüğü, Tercüman Gazetesinde ise köşe yazarı olarak çalışan Tayyar 1997 yılında İlk Kitabı olan Refahyol Tutanaklarını yayınlandı.

Zülfikar Doğan'ın ayrılmasının ardından Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirilen Tayyar aynı zamanda Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapıyordu.

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