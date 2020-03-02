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Şamil Tayyar, "Sanki gelin bizi kurtarın dedik" diyen sığınmacıyı hedef gösterdi: Şu soytarıyı Suriye’ye geri bırakın!

02 Mart 2020 13:56

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sınırı geçmeye çalışırken verdiği röportajda,"Türkiye dışında hayat çok güzel, sanki biz size 'gelin bizi kurtarın' dedik" diyen sığınmacının sözleri üzerine"Hükûmete çağrım olsun; şu soytarıyı hemen Suriye’ye geri bırakın" diye yazdı.

Twitter hesabından yorum yapan Tayyar, "8l önce varil bombalarından kaçıp Türkiye’ye sığınmış. Şimdi ‘sanki bizi kurtarın dedik’ diyor. Hükümete çağrım olsun; şu soytarıyı hemen Suriye’ye geri bırakın. Artık bu ülkede aldığı nefes, kursağından geçen lokma haramdır" diyerek karşılık verdi. 

Ne Olmuştu?

Suriye İdlib’de 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik hava saldırı sonucunda 34 asker şehit olması sonrasında Türkiye'nin 'sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini' belirtmişti. Bunun Türkiye'nin birçok noktasından sığınmacılar, sınırlara akın etmişti.

Sınıra giden bir sığınmacı, kendilerine yönelik yapılan "Bizim askerlerimiz sizin için savaşıyor, siz buradasınız" şeklindeki tepkilere, "Siz hep kendinizi düşündünüz, hiçbir şey kazanmadık, Türkiye dışında hayat çok güzel, sanki biz size 'gelin bizi kurtarın' dedik" ifadesiyle yanıt vermişti. 

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