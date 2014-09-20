Şamil Tayyar: Rehinelerle ilgili twitlerimi paralel yapı istismar etti

IŞİD tarafından kaçırılan Musul Başkonsolosluğu’ndaki 49 kişiden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 46’sının Türkiye’ye dönmesinin ardından “Rehinelerin serbest bırakılması CIA’in bir hamlesidir” demesi nedeniyle sosyal medyada “Operasyonu MİT yaptı” tepkisiyle karşılaşan AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “twitlerim hem paralel yapı hem içimize sızmış ne olduğu belirsiz kişiler tarafından istismar edildi” dedi.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nda bulunan 49 kişi 11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD militanlarınca rehin alındı.

101 günlük esaretin ardından 49 kişi serbest bırakıldı, rehinelerden Türkiye Cumhuriyetli 46 kişi önce Şanlıurfa’ya, ardından Başbakanlığa ait ATA uçağıyla Ankara’ya getirildi.

Operasyonla ilgili sabah ilk yorumlardan biri AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi. Şamil Tayyar, 49 kişinin serbest bırakılmasının ardında Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in olduğunu öne sürdü.

Tayyar Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye'ye getirilen diplomatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hepimizin gözü aydın. IŞİD operasyonuna Türkiye'nin katılmama gerekçelerinden biri rehinelerdi. Bu kritik süreçte serbest bırakılması CİA'nın bir hamlesidir. Türkiye ile IŞİD arasında irtibat kuran geri zekalılar herhalde yeni oyunu fark etmiştir. IŞİD tuzağına sazan gibi atlamayıp ABD'yi köşeye sıkıştıran ve diplomatları kurtaran hükümetimiz ve MİT'i kutluyorum” dedi.

Şamil Tayyar’ın bu sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, operasyonun MİT tarafından yapıldığını söyledi.

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından operasyonun CIA hamlesi olduğunu öne süren Tayyar, Twitter’da tepki gördü.

Eleştirilerin ardından rehine kriziyle ilgili yeni tweetler atan Şamil Tayyar, şunları söyledi:

“Zorunlu açıklama: 1/twitlerim hem paralel yapı hem içimize sızmış ne olduğu belirsiz kişiler tarafından istismar edildi. 2/IŞİD, CİA'nin truva atıdır. Kurtarma operasyonu çatışmasız başarıyla sonuçlanıyorsa CİA operasyona engel olmamış demektir. 3/twitterimdeki CİA hamlesi ifadesi, CİA'nin IŞİD'e yönelik operasyondaki rezervini kaldırmasına dair tanımlamadır. 4/Nitekim ABD'yi köşeye sıkıştıran hükümet ve MİT vurgusuyla bu tanımlama açıkça ifade edilmiştir. 5/Elbette operasyon MİT (yerli) menşelidir, arkasında güçlü bir siyasi irade vardır. 6/Şimdi herkes evine..,”