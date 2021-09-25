Şamil Tayyar: Önce BİM’ci Galip Aykaç sonra ŞOK’cu Murat Ülker, tekelleştiniz; üreticiyi işletmesinde kendinize mahkum ettiniz

Ne olmuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili olarak "Tek problem zincir marketler mi?" sorusu üzerine "Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı.