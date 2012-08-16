'Şamil Tayyar, Hüseyin Aygün'ün kaçırılmadığını nereden biliyor?'

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, “PKK Aygün’ü misafir etmiş” diyen AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’a, “Kendini bilmez vekil” dedi.

Tayyar’ın, Aygün’ün serbest bırakıldıktan sonraki açıklamalarını “Beni haklı çıkardı” diye değerlendiğine dikkat çeken Onur, “48 saatte neler yaşandığını nereden biliyor. Şamil Tayyar’a başka yerlerden bilgi gelmişse bilmem yani” diye konuştu.

Tunceli’de, Hüseyin Aygün’e destek veren ve yalnız bırakmayan CHP’li Melda Onur, T24’le izlenimlerini paylaştı.



‘CHP’de karışıklık’ imajı yaratılmak isteniyor?



Aygün’ün, serbest bırakıldıktan sonra parti içinde ve bazı çevrelerde yankı bulan açıklamalarına Onur, “Bu olay üzerinden CHP’de “karışıklık var” imajı yaratılmak isteniyor. Medya reyting amaçlı yapıyor. MHP’nin tavrı ortada. AKP karışıklık çıksın istiyor” dedi.



CHP yönetimi yol haritasını belirlemeli



Hüseyin Akgün’ün salıverilmesinin kriz durumunu bitirmeyeceğine dikkat çeken Melda Onur, CHP yönetiminin, bunun nedenleri, ne olup bittiği, bundan sonra ne yapılacağı konusunda yol haritasını belirlemesi gerektiğini düşünüyor.

Onur şöyle konuştu:

“Ortada, bir milletvekilimizin kaçırılma durumu var. Özellikle de CHP üzerinde yaratılmak istenen bir imaj var? Tüm bunlar değerlendirilip, yol haritası çizilmeli.”



Şamil Tayyar gibi kendini bilmez vekil



Hüseyin Aygün’e, parti içinden lanse edildiği gibi parti içinde yüklenmelerin olmadığına dikkat çeken CHP’li Onur sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şamil Tayyar gibi lafını bilmez bir vekil var. ‘Misafirliğe gitmiştir’ dedi. Akgün’ün, serbest bırakıldıktan sonra açıkmalarına ‘haklı çıktım’ dedi. 48 saatte ne olduğunu nereden biliyor? Aygün kaçırılmamış mı yani? Orada ne yaşandığını biliyor mu? Ona başka yerden bilgi gelmişse bilmem yani.”



Tayyar ne demişti?



AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Hüseyin Aygün'ün PKK tarafından kaçırılmasının ardından, "PKK CHP'li Aygün'ü misafir etmiş. Muhabbetiniz bol olsun, olsun da millet bu numarayı yemez" tweet attı. Aygün’ün serbest bırakılmasından sonra da şöyle devam etti:

“Düne kadar bizi asmaya çalışanlar, bugün bana teşekkür ediyor. Hüseyin Aygün'ün açıklamaları beni haklı çıkardı. Bazı gazeteler Hüseyin Aygün'ün PKK hakkındaki açıklamalarını öne çıkardı ve kaçırılma eyleminin o nedenle olduğu yazdılar. Bu bir hikâye. Hüseyin Aygün'de PKK'nın kaçıracağı en son kişinin kendisi olduğunu söyledi. Daha öncede PKK tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Bakıyorsunuz tehdit de yok. Burada bir duygusal birliktelik var.”