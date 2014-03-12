T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şamil Tayyar: Hani Ergenekoncular çıkmayacaktı, kandırıldık mı?

Şamil Tayyar: Sürecin şimdilik ilk kazananı Ergenekon. Herkes kendi payına düşeni görmeli. Vesayet derin diriliyor

12 Mart 2014 15:31

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “Adalet Bakanı ‘Yeni kanundan Ergenekon sanıkları yararlanamaz’ diyordu. Kandırıldık mı?” dedi.

Ergenekon tahliyelerine tepkisini tweet mesajlarıyla duyuran AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “Yazık çok yazık” dedi ve “Adalet Bakanı AKP grubuna açıklama yapmak zorundadır. Tahliyelere yol açan kanuna ilişkin görüşleriniz nasıl ve neden değişti?” diye sordu.

 

'Sürecin ilk kazananı Ergenekon'

 

“Sürecin şimdilik ilk kazananı Ergenekon. Herkes  kendi payına düşeni görmeli. Vesayet derin diriliyor” ifadesini kullanan Tayyar, “Tahliyeleri hukuka uygun bulan Adalet Bakanı teklif Meclise geldiğinde ‘Ergenekon sanıkları yararlanamaz’ diyordu. Bakanım, kandırıldık mı?” dedi.

 

'Ergenekoncular kazandı'

 

Süreçte Ergenekoncuların kazandığını belirten Tayyar, “Sürecin şimdilik ilk kazananı Ergenekon. Herkes kendi payına düşeni görmeli. Vesayet derin diriliyor...” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da sitem eden Tayyar, “Tahliyeleri hukuka uygun bulan Adalet Bakanı teklif meclise geldiğinde Ergenekon sanıkları yararlanamaz diyordu. Bakanım kandırıldık mı? Adalet Bakanı Ak Parti grubuna açıklama yapmak zorundadır. Tahliyelere yolaçan kanuna ilişkin görüşleriniz nasıl ve neden değişti?” dedi. Daha sonra Adalet Bakanı’nın kendisini aradığını kaydeden Tayyar “Adalet Bakanımız aradı, tahliyelerle ilgili az sonra Amasya’da açıklama yapacağını, tahliyelerin kanundan kaynaklanmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

 

'Kandırıldık mı?'

 

Ergenekon ve Balyoz operasyonları başladığı günden beri, yazılarıyla ve söylemleriyle süreçte aktif rol oynayan Gazeteci yazar ve AKP Şamil Tayyar tahliyelerin ardından Adalet Bakanı Bozdağ’a ‘kandırıldık mı?’ diye sordu. Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı yasa sonrası Ergenekon Dâvâsı sanıkları birer birer tahliye ediliyor. Ergenekon soruşturması başladığı günden beri gerek yazdığı kitaplarla, gerek çıktığı tv programlarıyla soruturmayı ve sonrasında açılan dâvâların önemini vurgulayan AKP Milletvekili Şamil Tayyar tahliyelere isyan etti. Twitter hesabından isyanını dile getiren Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Bakanım kandırıldık mı?” diye sordu.

 

ETİKETLER

şamil tayyarergenekontahliyeiddiaderin devletparalel yapıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24