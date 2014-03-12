Şamil Tayyar: Hani Ergenekoncular çıkmayacaktı, kandırıldık mı?

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “Adalet Bakanı ‘Yeni kanundan Ergenekon sanıkları yararlanamaz’ diyordu. Kandırıldık mı?” dedi.

Ergenekon tahliyelerine tepkisini tweet mesajlarıyla duyuran AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, “Yazık çok yazık” dedi ve “Adalet Bakanı AKP grubuna açıklama yapmak zorundadır. Tahliyelere yol açan kanuna ilişkin görüşleriniz nasıl ve neden değişti?” diye sordu.

'Sürecin ilk kazananı Ergenekon'

“Sürecin şimdilik ilk kazananı Ergenekon. Herkes kendi payına düşeni görmeli. Vesayet derin diriliyor” ifadesini kullanan Tayyar, “Tahliyeleri hukuka uygun bulan Adalet Bakanı teklif Meclise geldiğinde ‘Ergenekon sanıkları yararlanamaz’ diyordu. Bakanım, kandırıldık mı?” dedi.

'Ergenekoncular kazandı'

Süreçte Ergenekoncuların kazandığını belirten Tayyar, “Sürecin şimdilik ilk kazananı Ergenekon. Herkes kendi payına düşeni görmeli. Vesayet derin diriliyor...” ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da sitem eden Tayyar, “Tahliyeleri hukuka uygun bulan Adalet Bakanı teklif meclise geldiğinde Ergenekon sanıkları yararlanamaz diyordu. Bakanım kandırıldık mı? Adalet Bakanı Ak Parti grubuna açıklama yapmak zorundadır. Tahliyelere yolaçan kanuna ilişkin görüşleriniz nasıl ve neden değişti?” dedi. Daha sonra Adalet Bakanı’nın kendisini aradığını kaydeden Tayyar “Adalet Bakanımız aradı, tahliyelerle ilgili az sonra Amasya’da açıklama yapacağını, tahliyelerin kanundan kaynaklanmadığını söyledi” ifadelerini kullandı.

'Kandırıldık mı?'

Ergenekon ve Balyoz operasyonları başladığı günden beri, yazılarıyla ve söylemleriyle süreçte aktif rol oynayan Gazeteci yazar ve AKP Şamil Tayyar tahliyelerin ardından Adalet Bakanı Bozdağ’a ‘kandırıldık mı?’ diye sordu. Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı yasa sonrası Ergenekon Dâvâsı sanıkları birer birer tahliye ediliyor. Ergenekon soruşturması başladığı günden beri gerek yazdığı kitaplarla, gerek çıktığı tv programlarıyla soruturmayı ve sonrasında açılan dâvâların önemini vurgulayan AKP Milletvekili Şamil Tayyar tahliyelere isyan etti. Twitter hesabından isyanını dile getiren Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Bakanım kandırıldık mı?” diye sordu.