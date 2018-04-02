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Şamil Tayyar 'FETÖ borsası' iddialarıyla ilgili savcıya bilgi verdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 'FETÖ borsası kurulduğu ve bazı FETÖ üyelerinin para karşılığı itirafçı adı altında serbest bırakıldığı' iddialarıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek tanık sıfatıyl

02 Nisan 2018 21:45

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, \'FETÖ borsası kurulduğu ve bazı FETÖ üyelerinin para karşılığı itirafçı adı altında serbest bırakıldığı\' iddialarıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar\'ın, katıldığı bir televizyon kanalında söylediği, “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” ifadeleri sonrasında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan savcılığın talimat yazısıyla, tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasını istediği Şamil Tayyar, bugün Ankara Adliyesi\'ne geldi. Tayyar, bir süre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüştü. Tayyar ardından Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan\'a ifade verdi.
‘KAMUOYU İLE PAYLAŞMAM DOĞRU OLMAZ’
İfadesinin ardından kısa bir açıklama yapan Şamil Tayyar, \"Açıklamalarımın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tanık sıfatıyla ifademin alınması için buraya talimat gönderilmiş. Ben de bu kapsamda Savcı Bey\'e iddialarımla ilgili olarak bilgi verdim. Bunlar gizlilik içeren bilgiler olduğu için, bunları kamuoyu ile paylaşmam doğru olmaz. Bize ulaşan bilgileri savcımızla paylaştım\" dedi.

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