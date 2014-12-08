Şamil Tayyar: Erdoğan, Hz. İbrahim'e kadar uzanan davanın en son neferlerinden

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti İbrahim’e kadar uzanan bir yolun, bir davanın en son neferlerindedir. Allah bize sağlık ve ömür verdikçe bizler onun yanında arkasındayız" dedi.

Şamil Tayyar, partisinin İslahiye ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, 2015’te yapılacak seçimlerin önemli olduğunu söyledi. Doğan Haber Ajansı’ndan Kadir Çelik’in haberine göre, Tayyar, yeni Türkiye’yi yeni anayasa ile inşa edeceklerini belirttiği konuşmasında şöyle dedi:

"Anayasa Mahkemesi Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. Asıl dertleri bizi birimize düşürmekten ziyade, anayasa yaptırmamak. Çünkü biz diyoruz ki ‘Yeni Türkiye’yi yeni Anayasa ile inşa edeceğiz.’ Herkes kendi kimliğini özgürce ifade edecek. Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti İbrahim’e kadar uzanan bir yolun, bir davanın en son neferlerindedir. Allah bize sağlık ve ömür verdikçe bizler onun yanında arkasındayız."

Şamil Tayyar, önümüzdeki seçimlerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son seçimi olacağını ileri sürerek, "Ben inanıyorum ki onlar çekip gidecekler ve biz hizmet kervanına devam edeceğiz. Biz onlardan ziyadesi ile memnunuz. Onlar var oldukça, bu zihniyet var oldukça Allah izin verirse Alparslan’ın Malazgirt’e o büyük zaferin birinci yıl dönümü 2071’e kadar iktidardayız" dedi.