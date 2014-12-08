T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şamil Tayyar: Erdoğan, Hz. İbrahim'e kadar uzanan davanın en son neferlerinden

'Anayasa Mahkemesi Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Asıl dertleri bizi birimize düşürmekten ziyade, anayasa yaptırmamak'

08 Aralık 2014 02:22

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti İbrahim’e kadar uzanan bir yolun, bir davanın en son neferlerindedir. Allah bize sağlık ve ömür verdikçe bizler onun yanında arkasındayız" dedi.

Şamil Tayyar, partisinin İslahiye ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, 2015’te yapılacak seçimlerin önemli olduğunu söyledi. Doğan Haber Ajansı’ndan Kadir Çelik’in haberine göre, Tayyar, yeni Türkiye’yi yeni anayasa ile inşa edeceklerini belirttiği konuşmasında şöyle dedi:

"Anayasa Mahkemesi Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. Asıl dertleri bizi birimize düşürmekten ziyade, anayasa yaptırmamak. Çünkü biz diyoruz ki &lsquo;Yeni Türkiye’yi yeni Anayasa ile inşa edeceğiz.’ Herkes kendi kimliğini özgürce ifade edecek. Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti İbrahim’e kadar uzanan bir yolun, bir davanın en son neferlerindedir. Allah bize sağlık ve ömür verdikçe bizler onun yanında arkasındayız."

Şamil Tayyar, önümüzdeki seçimlerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son seçimi olacağını ileri sürerek, "Ben inanıyorum ki onlar çekip gidecekler ve biz hizmet kervanına devam edeceğiz. Biz onlardan ziyadesi ile memnunuz. Onlar var oldukça, bu zihniyet var oldukça Allah izin verirse Alparslan’ın Malazgirt’e o büyük zaferin birinci yıl dönümü 2071’e kadar iktidardayız" dedi.

 

ETİKETLER

tayyip erdoğanson neferibrahimşamil tayyarakpak partidevlet bahçelikemal kılıçdaroğluhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24