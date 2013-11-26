Şamil Tayyar da İzmir'deki sel felaketiyle alay etti

İzmir'de yoğun yağış nedeniyle hayatın felç olması sonrası dün Twitter hesabından yayımladığı mesajlarla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sonra AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da İzmir'deki sel felaketi ile alay etti.

Bamane’de selle boğuşan vatandaşların televizyondaki görüntülerini paylaşan Tayyar, “hayırlı sabahlar... Her yer İzmir her yer direniş...” diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

Tayyar daha önce yine twitter’dan aynı konuda “İzmir'i esir alan yağmur değil CHP.., Tedbirini alırsan Allah'ın hikmetinden zarar gelmez” demişti.

İşte o tweet: