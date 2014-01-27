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Şamil Tayyar: CHP, Sarıgül'e kazık attı

AKP'li Şamil Tayyar, CHP'nin İstanbul adayı Sarıgül'ün parti tarafından "siyasi mevta" yapılacağını iddia etti

27 Ocak 2014 23:10

CHP 'nin Mustafa Sarıgül'e çok büyük kazık attığını savunan Şamil Tayyar, "Hem Şişli Belediyesi'ni kaybedecek hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedecek" dedi. 
"Eğer Şişli'de kalsaydı büyük bir ihtimalle kazanırdı" diyen AKP'li Tayyar, "Şimdi kaybetmiş olacak. Zaten Büyükşehir'i kazanma ihtimali yok" ifadesini kullandı. 
Beyaz TV ekranlarında Erkan Tan'ın sunduğu Son Söz programında, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, seçim yarışında kendisinden emin olan Mustafa Sarıgül'ün, "Deprem olacak, sarsılacaklar" sözlerine, "Deprem olacağı kesin. O zihninde bir deprem yaşayacak" karşılığını verdi. 
Tayyar, iddiasını şu açıklamalarla savundu: 
"30 Mart'tan sonra zannediyorum bir genel başkanlık yarışı olacak. Onun içinde psikolojik sınır yüzde 36.5'tur. Yani Sayın Kılıçdaroğlu , Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu zaman yüzde 36,5 civarında bir oy almıştı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu geçerse Mustafa Sarıgül'ün CHP'de genel başkanlık yolu kısmen açılabilir. Ama ben her şeye rağmen Sarıgül'e bu fırsatın doğmayacağını düşünüyorum. Sarıgül bir projedir. Ama bu projeyi hazırlayan senaristlerin bunu hayata geçirmesi zor. Bu seçim Sarıgül açısından hem Ankara yolculuğu hem Büyükşehir hem de Şişli bakımından üçlü bir kayıp olacak ve artık 30 Mart sonrası siyasi mefta olarak hafızalarda yer alacaktır."

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