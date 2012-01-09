Şamil Tayyar: Aziz Yıldırım 'Ali kıran baş kesen' mi?



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



‘Siz kimsiniz, ali kıran baş kesen mi oldunuz?'

'Eteğindeki tüm taşları döksün'



'Ali kıran baş kesen mi oldunuz memleketin başına'

‘Ankara’dan Metris’e tünel kazmaya çalışan’



‘Meclis’te hesabı tutmayanlar’



Şamil Tayyar, Aziz Yıldırımve şovmen diye nitelendirdiği avukatlarının, ilk duruşma öncesi yargıyı esir alma gayreti içinde olduklarını iddia etti. Şike Yasası’nın TBMM’de görüşmeleri sırasında milletvekillerini tehditkâr üslûpla korkutmaya çalıştıklarını hatırlatan Tayyar, “Ankara’dan Metris’e tünel kazmaya çalışan şike lobisi, Beşiktaş’ta sert kayaya çarptı. İddianame hemen teslim edildi ve mahkeme 15 günlük süreyi beklemeden kararını açıkladı. Aziz Yıldırım operasyonu gerçekleşmedi. Herhalde bu kadar gürültü sadece Tayfur Havutçu için koparılmadı."“Bakalım 14 Şubat’a kadar daha ne numaralar göreceğiz” diyen Tayyar, “Meclis'i esir almaya çalıştılar. Şimdi yargıyı esir alma gayreti içindeler. Sadece başkan değil bir avukatı da çıkıp, iddianameyi hazırlayan savcı Mehmet Berk’i tehdit ediyor, duruşma gününü göremeyeceğini söylüyor.Siz kimsiniz, ali kıran baş kesen mi oldunuz memleketin başına."Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın açıklaması şöyle:Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve kimi şovmen avukatları, yaptıkları tehditkar açıklamalarla yargı üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Ama unutmasınlar, herkes gibi Aziz Yıldırım da yargıdan muaf bir şahıs değildir. Kendisini, hukuksuz bir diktatörlük rejiminin soylu derebeyi gibi görmesin. Hakkında savcılıkça titiz bir şekilde hazırlanmış ciddi bir iddianame var ve yargılanıyor.Diyor ki, “İlk duruşmayı iple çekiyorum. 14 Şubat günü Türkiye’yi sallayacağım.” Halk adına siyaset yapan bir milletvekili olarak söylüyorum, Aziz Yıldırım ne biliyor ve söylemiyorsa namerttir. Eteğindeki tüm taşları artık döksün. Tehditkar bir üslupla şantaj yapmıyorsa 14 Şubat’ta kendisini konuşmaya davet ediyorum. Kendi mi sallanır başkaları mı sallanır görelim.Şike kanunu mecliste görüşülürken de Aziz Yıldırım ve avukatları aynı üslupla milletvekillerini korkutmaya çalıştılar. Meclisi esir almaya çalıştılar. Şimdi yargıyı esir alma gayreti içindeler. Sadece başkan değil bir avukatı da çıkıp, iddianameyi hazırlayan savcı Mehmet Berk’i tehdit ediyor, duruşma gününü göremeyeceğini söylüyor. Siz kimsiniz, ali kıran baş kesen mi oldunuz memleketin başına? Ümit ediyorum; vefakar ve cefakar Fenerbahçeli taraftarların o kutsal duyguları üzerinden kurmaya çalıştığınız kişisel çarkınızın tüm dişlileri bir gün kırılır.Yine başkan, bizleri kast ederek, diyor ki: “Kürsüden çıkıp bu ‘Aziz Yıldırım’ı kurtarma operasyonu’ dediler. Hani nerde, hala tutukluyum. Bunu konuşanlar, yazanlar şimdi niye yorum yapmıyor?”İşte konuşuyorum. Yorum da yapıyorum. Şike lobisinin hesabı şuydu: iddianame bitmeden kanunun çıkarılmasını sağlamak ve Metris’i boşaltmak.Peki ne oldu? O tartışmalı süreçte soruşturmayı yürüten savcı ve mahkeme, bu oyunu bozdu. Ankara’dan Metris’e tünel kazmaya çalışan şike lobisi, Beşiktaş’ta sert kayaya çarptı. İddianame hemen teslim edildi ve mahkeme 15 günlük süreyi beklemeden kararını açıkladı. Aziz Yıldırım operasyonu gerçekleşmedi. Herhalde bu kadar gürültü sadece Tayfur Havutçu için koparılmadı.Meclisteki hesabı tutmayanlar, şimdi yargı üzerinde yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Bakalım 14 Şubat’a kadar daha ne numaralar göreceğiz?