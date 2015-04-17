Şamil Tayyar: Paralel yapıyı bitirmek için başka unsurlarla ittifak yapmak sıkıntılı bir düşünce

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Habertürk'te Didem Arslan'ın sorularını yanıtlarken, AKP hükümetinin "paralel yapı ya da diğer vesayet unsurlarını yok etmek için başkalarıyla ittifak yapmasının sıkıntılı bir düşünce olduğunu" söyledi.

Daha önce yazdığı yazılarda Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bazı durumlara dikkat çektiğini ancak o dönem dikkate alınmadığını söyleyen Tayyar, "Paralel yapıyı da yok etmenin, diğer vesayet unsurlarını da aynı anda yok etmenin sihirli formülünü bulamıyoruz. Bir başkasıyla ittifak yaparak bir tehlikeyi yok etmek düşüncesi çok sıkıntılı bir düşünce. Eğer biz bunu başaramazsak 3 yıl sonra en büyük kavga konusunun paralel yapı değil o günün derin devleti olacağını düşünüyorum" dedi.

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T24'ün notu: Haberin Zaman gazetesinin internet sitesinden alınan ilk metni, Şamil Tayyar'ın Twitter'daki uyarısı üzerine değiştirildi. Şamil Tayyar'ın tweet'ini, küfür içermesi nedeniyle yayımlayamıyoruz. Şamil Tayyar'ın soruları yanıtladığı ilgili videoya buradan ulaşabilirsiniz.