-ŞAMİL EKİNCİ MÜZESİ AÇILDI TRABZON (A.A) - 09.02.2011 - Trabzonspor eski başkanlarından Şamil Ekinci'nin ismi verilen müze düzenlenen törenle açıldı. Bordo-mavili kulübün başkanı olduğu dönemde 4 şampiyonluk yaşayan Şamil Ekinci'nin ismi verilen yeni müzenin açılışına Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Feridun Boz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, müzeye ismi verilen Şamil Ekinci, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski ve yeni yöneticiler ile çok sayıda taraftar katıldı. Müzenin anı defterini imzalayan TFF Başkanı Mahmut Özgener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un büyük başarılarla dolu bir kulüp olduğunu belirterek, ''Büyük kupalarla dolu bir müzeyi açmak çok az kulübe nasip olur. Bundan dolayı Trabzonspor'u tebrik ediyoruz'' dedi. Trabzonspor'un kısa bir tarihi olmasına rağmen önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Özgener, şunları söyledi: ''Güzel şehrimize şampiyonluklar getirmiş, futbola eşsiz değerde futbolcular kazandırmış, Türk futboluna geniş alanlarda hizmet etmiş milli takım düzeyinde çok önemli başarılara imza atmış teknik adamlar kazandırmış önemli bir camia. Buradaki açılışa Trabzon halkının sahip çıkması, bu şehirde futbolun ne kadar önemsendiği ve sevildiğinin çok önemli bir kanıtı. Bu güzel müzeyi yaratan kişilere başta sayın başkan olmak üzere sonsuz teşekkür ediyorum. Temennimiz Trabzonspor'un bu yıl ve bundan sonraki yıllarda geçmişinde yer almış olan büyük başarıları tekrarlamasıdır. Bu yolda kendilerine başarılar diliyorum.'' Özgener, 6 şampiyonluk kupası bulunan müzedeki 7. kupa yerinin özel hazırlatılması konusuna ilişkin soru üzerine, ''Bizim temennimiz hak edecek olanın bu kupayı kazanması'' yanıtını verdi. -ŞENER'İN KONUŞMASI- Şamil Ekinci Müzesi'nin kent turizminde de en önemli duraklardan biri olacağını ifade eden Kulüp başkanı Sadri Şener ise, ''Spor, özellikle de futbol merkezi konumundaki Trabzon, şanlı tarihini böylelikle gerektiği biçimde halkın beğenisine sunacaktır. Bizlere düşen görev Trabzonspor adına ülke futboluna damga vurduğu dönemlerin unutulmaz başkanı Şamil Ekinci ve arkadaşlarından aldığımız bu kutsal bayrağı her zaman hak ettiği gönderde tutabilmek olmalıdır. Bütün üst düzey gayretimiz bu yöndedir. Binamızın camiaya hayırlı olmasını temenni ediyoruz'' diye konuştu. Daha sonra kürsüye çıkan Şamil Ekinci ise kendisini unutmayanlara teşekkür ederek, ''Hayatımın en büyük hediyesini aldım. Bundan büyük bir şey olamaz. Buna sebep olan herkese çok teşekkür ediyorum'' ifadesini kullandı. Trabzon Valisi Kızılcık ise müzenin Trabzon halkının ne kadar kadirşinas olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Şamil Ekinci sadece o dönemdekilerin değil tüm Trabzonsporluların kalbinde yaşamaya devam edecektir. Bu müze sayesinde Trabzon'u, Trabzonspor'u görmek isteyen, buranın tarihi, kültürel, sportif değerlerine bir göz atmak isteyenler, Sümela Manastırı'nı, Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettikleri gibi, Trabzonspor'un şanlı tarihinin sergilendiği bu müzeyi de gezmek isteyecektir. Trabzonspor yönetimine güzel bir eseri açmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Müzemizin tarih, kültür ve spor şehri olan Trabzon'a hayırlı olmasını diliyorum.'' Konuşmaların ardından yapılan açılış sonrası kulüp başkanı Sadri Şener, müzenin anahtarını Şamil Ekinci'ye verdi.