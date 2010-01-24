Sami Yen'de kar alarmı

T24 - Turkcell Süper Lig'de pazar akşamı Galatasaray ile Gaziantepspor arasında yapılacak maç öncesi Ali Sami Yen Stadı'nda kar temizleme çalışmaları erkenden başladı.





Ali Sami Yen Stadı Müdürü Hamit Kaşeli, kar yağışının ardından zeminde yaklaşık 40 santimetre bir kar biriktiğini, maç saatine kadar zemin üzerindeki kar yoğunluğunun büyümemesi için çalışmaları şimdiden başlattıklarını bildirdi.



Kaşeli, bu gece de kar temizleme çalışması yapıp, bugünlük çalışmalarını tamamlayacakları, sahanın durumuna göre sabah saatlerinden itibaren çalışmalara yeniden devam edeceklerini kaydetti.



Ancak son alınan bilgilere göre, tüm bu çalışmalara rağmen Galatasaray-Gaziantepspor karşılaşmasının da ertelenmesi bekleniyor.





Hava koşulları izin verirse aslan hazır



Öte yandan Galatasaray, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Hava koşullarının elverişli olması durumunda Galatasaray ile Gaziantepspor, Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak ve Lig TV'den naklen yayınlanacak maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Aytekin Durmaz düdük çalacak.



Sarı-kırmızılılar, Gaziantepspor'a son 5 maçtır yenilmezken, rakibini son 3 randevuda da devirmeyi başardı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.



Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Milan Baros, Harry Kewell, Sabri, Gökhan Zan ve Aydın, Pazar akşamı oynanacak maçta forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdul Kader Keita da takımını yalnız bırakacak.



Bu arada, Galatasaray teknik direktörü Frank Rijkaard'ın, yeni transferler Lucas Neill ve Jo'ya hazır olmadıkları için bu maçta görev vermesi beklenmiyor.

