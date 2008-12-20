Sami Yen'de Aslan üstün



Galatasaray ile Beşiktaş arasında Ali Sami Yen Stadı'nda bugüne dek yapılan 49 maçın 23'ü berabere biterken, sarı-kırmızılılar 16, siyah-beyazlılar ise 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları 2008'in son derbisiyle birlikte Ali Sami Yen Stadı'nda 50. kez karşı karşıya gelecek.



Ezeli rakipler arasında Ali Sami Yen Stadı'ndaki randevularda beraberliklerin fazlalığı göze çarparken, Galatasaray 16, Beşiktaş ise 10 kez galip geldi, 23 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı.



Mecidiyeköy'de yapılan maçlarda Galatasaray'ın toplam 56 golüne, Beşiktaş 54 golle yanıt verdi.



Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez 9 Ekim 1966 tarihinde lig maçında karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 bitti.



MECİDİYEKÖY'DE 32. LİG RANDEVUSU

Turkcell Süper Lig'de iki ezeli rakip, Ali Sami Yen Stadı'nda yarın 32. kez karşılaşacak.



Mecidiyeköy'de bugüne dek yapılan 31 lig maçında, sarı-kırmızılıların 12, siyah-beyazlıların ise 6 galibiyeti bulunurken, 13 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.



Ligde Galatasaray'ın 41 golüne, Beşiktaş 34 golle karşılık verdi.



Ali Sami Yen Stadı'nda geçen sezon yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle derbi tarihinde ilk kez seyircisiz yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



ALİ SAMİ YEN STADI'NDA SON 10 LİG MAÇI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarınki derbinin oynanacağı Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan son 10 lig maçından 9'unu ev sahibi Galatasaray, sadece 1'ini konuk Beşiktaş kazandı.



Beşiktaş, Mecidiyeköy'de son 10 lig derbisinden sadece, şampiyonluğa ulaştığı 2002-2003 sezonundakini İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 kazanabildi.

