Sami Yen Stadı ihaleye çıkıyor

T24 - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), daha önce Seyrantepe Spor Kompleksi projesi ile birlikte değerlendirdiği Ali Sami Yen Stadı’nın arazisini, Seyrantepe’de yaşanan gelişmelerden sonra, şimdi tek başına ihaleye çıkarıyor.



TOKİ, Ali Sami Yen Stadı’nın arazisinin satışı için, 16 Nisan’da açık artırma yapacak. Arsa için 407 milyon 25 bin lira muhammen bedel belirlendi.



TOKİ’den verilen bilgiye göre, İstanbul-Şişli’de bulunan 34 bin 640,43 metre kare yüzölçümlü, 1199 ada 384 parsel numaralı Ali Sami Yen Stadyumu arsası, 16 Nisan Cuma günü, saat 14.30’da, 407 milyon 25 bin lira peşin muhammen bedel üzerinden, açık artırma ile satışa çıkarılacak.



İhale, TOKİ’nin Bilkent’teki merkezinde bulunan konferans salonunda yapılacak. Açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren istekli, taşınmazı vadeli almak isterse yüzde 20’si peşin 48 ay vade ile ödeme yapabilecek. Arsa satışı, yüzde 18 KDV’den muaf olacak.



İstekliler, ihaleye ilişkin broşür, katalog, şartname, sözleşme vb. bilgi ve belgeleri TOKİ’nin Bilkent’teki merkezinden veya İstanbul-Halkalı’daki Uygulama Dairesi Başkanlığından bedelsiz olarak temin edebilecek.



Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde 1 milyon lira alınacak. "Katılım Teminatı" ve satışa ilişkin diğer ödemeler, TOKİ’nin ilgili banka hesabına yatırılacak ve katılım teminatını ödeyen her bir gerçek ve tüzel kişi için bir bayrak numarası verilecek.



TOKİ, Ali Sami Yen Stadı’nın arsasını, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen ve bu yıl TOKİ ve Emlak Konut’un ilk kez katıldığı, Avrupa’nın en önemli, dünyanın sayılı emlak fuarlarından olan MIPIM’de de yabancı yatırımcıların dikkatine sunmuştu.



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, konu ile ilgili olarak daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce "arsa satışı"nı deneyeceklerini, yeterli teklif gelmezse, hasılat paylaşımı yöntemi ile tekrar satışa sunabileceklerini söylemişti. Arsa için 250 milyon lira ekspertiz değeri belirlendiğine işaret eden Bayraktar, ancak kendilerinin buradan daha fazla gelir beklediklerini belirtirken, "Arsanın değeri konusunda 800 milyon-1 milyar lira gibi değerler ifade ediliyor. Bu ancak uygulama projesinin değeri olabilir. TOKİ’nin bu projeden alacağı gelir, ihale ile ortaya çıkacaktır. Tabii ki bize verilecek değerin ekspertiz değerinin üzerinde olması gerekiyor. Eğer arsa satışından iyi teklif gelmezse, hasılat paylaşımı ihalesi yaparız. Biz buradan iyi gelir bekliyoruz" diye konuşmuştu.



Bayraktar, ihalenin sonuçlanması durumunda, futbol sezonunun sonunda firmanın çalışmalara başlayabileceğini belirtirken, Ali Sami Yen’in arsasının önündeki 10 dönümlük alanın da park yapılacağını, "Mecidiyeköy’e nefes aldırılacağını" açıklamıştı.



TOKİ, daha önce, Ali Sami Yen Stadı’nın arsasını Seyrantepe Projesi kapsamında ihale etmişti. İhale kapsamında, ihaleyi alan firma Seyrantepe’yi yapacak, buna karşılık Ali Sami Yen arazisi üzerinde de istediği rant projesini uygulayacaktı. Ancak, Seyrantepe Spor Kompleksinin inşaatında yaşanan sorunlar nedeniyle, Ali Sami Yen Stadı arazisi bu projeden ayrıldı ve arazinin ayrıca değerlendirilmesine karar verildi.









