Sami Selçuk’tan şoke edici sözler

“Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporlarında yargıçların hangi siyasi görüşte oldukları, Tanrı'ya inanıp inanmadıkları, oruç tutup tutmadıkları yazıyordu."



Yargıtay Onursal Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk, "Teftiş Kurulu, Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu, yargıç ve savcıları denetlediği sürece siz orayı bağımsız yapamazsınız" dedi.



Sami Selçuk, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Hukukun Üstünlüğü Işığında Ceza Yargılaması" konulu paneli yönetti. Selçuk, paneldeki konuşmasında, Türkiye'de yürütmenin, yargıyı kuşattığını savundu ve Avrupa ülkelerinde yargıya müdahale eden adalet bakanlarının koltuğunu yitirmeyi göze alması gerektiğini savundu.



‘Teftiş Kurulu bağımsız değil’



Selçuk, "Teftiş kurulu, Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğu, yargıç ve savcıları denetlediği sürece siz orayı bağımsız yapamazsınız. Yargıcın bir başka yargıca karşı bağımsızlığı var mı? Yargıçların Yargıtay yargıçlarına karşı bağımsızlığı var mı? Yok. Çünkü Yargıtay yargıçları, yargıçlara not verir." dedi.



‘Raporlar tüylerimi diken diken etti’



Adalet Bakanlığı müfettişlerinin de yargıçlar hakkında hal ve gidiş notu verdiklerini ifade eden Selçuk, Yargıtay Başkanı olduğu dönemlerde gördüğü o raporların tüylerini diken diken ettiğini belirterek, "Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporlarında yargıçların hangi siyasi görüşte oldukları, Tanrı'ya inanıp inanmadıkları, oruç tutup tutmadıkları yazıyordu. Her yerde söylüyorum, hiç kimsenin Tanrı ile ilişkisini bilemezsiniz" diye konuştu.



Yargıçlar hakkında, siyasal görüşleri ve dinsel inançlarını görevleriyle karıştırmaları durumunda ancak soruşturma açılabileceğini vurgulayan Selçuk, "Kim bilir benim için neler yazdılar? Hiç merak etmedim. Hiç umurumda değil. Bu not sistemi kaldırılmalıdır" dedi.