T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sami Selçuk: Ergenekon ancak afla temizlenir

Sami Selçuk: Affın ne şekilde çıkacağının sınırlarını siyaset çizer. Ancak af kanunundan yararlanacak olanlara bunu kabul edip etmeme hakkı da verilmelidir

20 Ağustos 2013 17:47

Onursal Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Ergenekon davası hakkında “böyle bir dava ancak afla temizlenir” dedi.

HaberTürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, konuştuğu Sami Selçuk için “Prof. Dr. Selçuk kısa süre önce Ergenekon davasının karar yükünün tek başına Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne bırakılmaması, Yargıtay Genel Kurulu'nda da görüşülmesi gerektiğini savunmuştu. Dün de yeni bir açılım yaptı ve yeni bir tartışmanın kapısını araladı” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, Selçuk’un “Ergenekon davasının milyonlarca sayfa tuttuğunu, hukuksal olarak insan beyninin çözümlemesinin olanaksız olduğunu, davada birbiri ile ilintilenen isimler ve örgütler arasında sağlam illiyet bağının bulunmadığını, eksik teşebbüs ile cezalar arasındaki ilintinin bozuk olduğuna kadar uzanan aksaklıkları sıraladı”ğını söyledi.

Selçuk şunları söyledi:

"Milyonlarca sayfa tutan ve karmaşık bir ilişkiler yumağı bulunan bu davanın içinden insan beyninin çıkması zor. 100-200 sayfalık davalarda bile bocalarken, böyle bir dava ancak afla temizlenir.

Affın ne şekilde çıkacağının sınırlarını siyaset çizer. Ancak af kanunundan yararlanacak olanlara bunu kabul edip etmeme hakkı da verilmelidir. Çünkü o kişi afla değil, yargılanıp beraat ederek aklanma yönüne gitmek isteyebilir."

ETİKETLER

sami selçukmuharrem sarıkayaergenekondavaaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24