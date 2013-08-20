Sami Selçuk: Ergenekon ancak afla temizlenir

Onursal Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, Ergenekon davası hakkında “böyle bir dava ancak afla temizlenir” dedi.

HaberTürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, konuştuğu Sami Selçuk için “Prof. Dr. Selçuk kısa süre önce Ergenekon davasının karar yükünün tek başına Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne bırakılmaması, Yargıtay Genel Kurulu'nda da görüşülmesi gerektiğini savunmuştu. Dün de yeni bir açılım yaptı ve yeni bir tartışmanın kapısını araladı” ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, Selçuk’un “Ergenekon davasının milyonlarca sayfa tuttuğunu, hukuksal olarak insan beyninin çözümlemesinin olanaksız olduğunu, davada birbiri ile ilintilenen isimler ve örgütler arasında sağlam illiyet bağının bulunmadığını, eksik teşebbüs ile cezalar arasındaki ilintinin bozuk olduğuna kadar uzanan aksaklıkları sıraladı”ğını söyledi.

Selçuk şunları söyledi:

"Milyonlarca sayfa tutan ve karmaşık bir ilişkiler yumağı bulunan bu davanın içinden insan beyninin çıkması zor. 100-200 sayfalık davalarda bile bocalarken, böyle bir dava ancak afla temizlenir.

Affın ne şekilde çıkacağının sınırlarını siyaset çizer. Ancak af kanunundan yararlanacak olanlara bunu kabul edip etmeme hakkı da verilmelidir. Çünkü o kişi afla değil, yargılanıp beraat ederek aklanma yönüne gitmek isteyebilir."