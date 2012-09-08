Sami Hoştan 'kumar'dan tutuklandı

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Sami Hoştan'ın da aralarında olduğu 15 kişi, İstanbul polisince düzenlenen kumar operasyonu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İstanbul'un da aralarında olduğu 5 farklı ilde düzenlenen kumar operasyonunda gözaltına alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Sami Hoştan da var.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynattıkları ve oynayan şahısları borçlandırarak zorla para tahsil ettikleri iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenledi.

43 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda silah da ele geçirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda sorgulanan ve mahkemeye çıkarılan 15 kişi tutuklandı, diğer 28 kişi ise serbest bırakıldı.