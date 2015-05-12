Sami Hoştan hayatını kaybetti

Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Sami Hoştan, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti... Hoştan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sami Hoştan kimdir?

Sami Hoştan, Susurluk davası hükümlüsü, Ergenekon davası sanığı. Eski İstanbul Sheraton Oteli gazinosunun da ortaklarındandır. 2. MİT Raporu'nda DHKP/C örgütü ile ilişkili olduğu, İspanya, Hollanda ve Kolombiya bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürüldü. Raporda ayrıca, Tarık Ümit'in kaçırıldıktan sonra Abdullah Çatlı tarafından Hoştan'ın çiftliğinde sorgulandığı da iddia edildi.

1996'da Susurluk'taki trafik kazasının sonrası ortaya çıkan karanlık ilişkilerle ilgili 14 sanığın yargılandığı dava dördüncü yılın sonunda karara bağlandı. Davanın kararına göre, Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin ve eski MİT görevlilerinden Korkut Eken, "Cürüm işlemek için çete oluşturmak ve bu çeteyi yönetmek" suçundan altışar yıl, Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık ise "Cürüm işlemek için çete oluşturmak"tan dörder yıl hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ocak 2008 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla tutuksuz yargılandı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.