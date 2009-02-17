Sami Hoştan 'Anafor'dan tutuklandı

İzmir'de geçen yıl gerçekleştirilen Anafor adlı operasyon kapsamında gözaltına alınan Sami Hoştan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



''Ergenekon'' davasında tutukluluğunun kalkmasının ardından İzmir Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınarak İzmir'e getirilen Sami Hoştan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgusu tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.



''Cürüm işlemek amacıyla kurulan suç örgütünde yönetici olduğu'', ''haraç alma ve kumar oynatma'' gibi suçlara karıştığı iddia edilen Hoştan, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

