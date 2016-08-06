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Sami Elvan: Vali Mutlu Türkiye’yi kâbusa sürükleyenlerle ortaklık yaptı, en tepedekiyle birlikte bedelini ödeyecek

"Yeni bir suç duyurusuna hazırlanıyoruz"

06 Ağustos 2016 13:05

 

Gezi Parkı eylemleri sırasında kafasından gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, darbe soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu için, "Vali, Türkiye’yi kâbusa sürükleyenlerle ortaklık yaptı. Bedelini ödeyecek" dedi.

BirGün gazetesinden Erk Acarer'e konuşan Elvan, “Daha önce hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk ancak dikkate alınıp işleme konulmadı. Şimdi Gezi Direnişi’nde gözünden olan Volkan Kesanbilici ile birlikte yeni bir suç duyurusuna hazırlanıyoruz” dedi.

"Ödemesi gereken başka faturalar da var. Mutlu, eli kanlı biri" diyen Elvan, şunları söyledi:

"Bölgede, Gezi’de, 1 Mayıs’ta üzerine sıçrayan kanını hesabını da vermeli. Berkin’in cenazesinde kendisiyle bizzat konuşmuştum, ‘Polis halka saldırılmayacak’ dedi. Verilen sözlerin hiçbirini tutmadı. Halka ihanet etti. Mutlu kirli işbirliklerinin bedelini ödemeli ancak esas suçlarından da yargılanmalı. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. ‘AKP ve Cemaat abi-kardeş değiller miydi?’ Şimdi işler bozulunca mı böyle oldu? Valiyle de en tepedekiyle de hesabımız kapanmayacak… İnanıyoruz bir gün sıra herkese gelecek, tepeden tırnağa tüm suçlular yargılanacak!"

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