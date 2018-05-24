Kayseri’de, 'FETÖ' davasında yargılanan eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’ın oğlu ve holdingin eski CEO’su Memduh Boydak’ın kızının da aralarında bulunduğu 1’i tutuklu, 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan Memduh Boydak’ın kuzeni tutuklu sanık Sami Boydak tahliye edildi.

Geçtiğimiz 15 Şubat’ta, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Boydak Holding hissedarı bazı isimlerin de aralarında olduğu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Merve, Mehmet Emin, Sema, Ayşe, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak gözaltına alındı. Bank Asya’ya destek oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Sami Boydak tutuklanarak cezaevine konuldu, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sami Boydak ile tutuksuz sanıklar Merve, Mehmet Emin, Sema, Ayşe, Yusuf ve İbrahim Boydak ile avukatları katıldı.

Duruşmada Sincan Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Hacı Boydak, oğlu Mehmet Emin; Memduh Boydak ise kızı Merve Boydak için tanık olarak dinlendi. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

Bank Asya’ya para yatırdığı iddia edilen eski Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın kuzeni olan tutuklu sanık Sami Boydak, söz konusu parayı hatırlamadığını öne sürdü.

Boydak, “Bank Asya’ya iddianamede söylenen ilk mevduat tutarını yatırdığımı hatırlamıyorum. 100 bin TL’yi ben yatırdım diyemem çünkü hatırlamıyorum. İkinci havaleyi ise Bank Asya’ya yatırdım, onu biliyorum. Amerika’daki kuruluşa yapılan havaleyi de hatırlamıyorum” dedi.

"Örgüt elebaşı ile görüştüm"

2002 yılında Boydak Holding’in görevlendirilmesiyle ABD’ye gittiğini belirten Sami Boydak, şunları söyledi:

“Maaşlı çalışan olarak 2002 yılında Holding’e bağlı Sunset firması için Amerika’daydım. O tarihte holding hissedarı değildim. Market alışverişini yaptığımız Mustafa Fidan, ‘Sana yarın bir sürprizim var’ diyerek, beni örgüt elebaşının yanına götürdü ve onunla tanıştırdı. O tarihte bu ziyaretten rahatsız olmadım. 2004 yılında da Mehmet Bilici, Amerika’ya gelen Memduh Boydak’ın da olduğu bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bizi örgüt liderinin yanına götürdü.”

"Devlete hiçbir zaman ters düşmedim"

“17/25’ten sonra bu yapının samimiyetsizliğini görünce uzaklaşmaya başladım” diyen Boydak, “Dini hassasiyetlerle, hayırsever insanların olduğu bir sohbet olduğu için o tarihlerde bu sohbetlere katılmada bir engel görmedim. Devlete hiçbir zaman ters düşmedim. Devlet varsa biz de varız. Suriye’nin durumu ortada” ifadelerini kullandı.

"Vicdanen rahatsızım"

“Örgüt tarafından kandırıldığını” savunan Sami Boydak, “Hain örgütün mensupları beni kandırdı. Soyadımdan dolayı bana yaklaştı. Örgüte bilmeden, istemeden yaptığım yardımlardan dolayı Allah şahidimdir ki vicdanen rahatsızım. 17/25’ten sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak hemen anlayamadım. Bir sarmaşık gibi yayıldıklarını anlayınca bu yapıdan kurtuldum. Hiçbir zaman örgüt üyesi olmadım. İnsanları kandırdılar” dedi.

"FETÖ tarafından mağdur edildik"

Memduh Boydak’ın kızı Merve Boydak ise Bank Asya hesabının babası tarafından açıldığını dile getirerek, “Bank Asya’daki hesabım öğrenci olduğum yıllarda babam Memduh Boydak tarafından açılmıştır. Üniversite 3’üncü sınıf öğrencisi olduğum o tarihte söz konusu parayı yatırmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben ve ailem FETÖ silahlı terör örgütü tarafından mağdur edildik” dedi.

"Bir bankanın batması bize de yansıyacaktı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hacı Boydak ise oğlu Mehmet Emin Boydak’ın Bank Asya’da kendisi adına açılan hesaptan haberi olmadığını öne sürdü.

Boydak, “Bank Asya’ya paraları ben yatırdım. Yalnızca oğlum Mehmet Emin için değil aynı zamanda torunum adına da para yatırdım. Türkiye Finans’ın ortaklarından olduğum için, bankacılık sektöründe iş yapan birisi olarak, yalnızca Bank Asya’ya değil diğer katılım bankalarına da para yatırdım. Bankacılık sektöründe bir bankanın batacak olması, o sektörde faaliyet gösterdiğimiz için bize de yansıyacaktı. Mehmet Emin’in Bank Asya’da hesabı olduğundan günler sonra haberi oldu” diye konuştu.

"Kızım paranın nasıl değerlendirildiğini bilmiyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Memduh Boydak da kızı Merve Boydak’ın hesabına kendisinin para yatırdığını söyledi. Boydak, “O tarihte Merve avukat değildi. O parayı kazanması da imkansızdı. Kızım, bir parası olduğunu biliyordu ama bunun nasıl değerlendirildiğini bilmiyordu. Dava sürecine kadar Bank Asya’da hesabı olduğunu bilmiyordu. Bank Asya’nın zora girmesi, ülkemi zora sokacak bir durum olacak düşüncesiyle para yatırdım. Çocuklarıma da vasiyet ediyorum; ülkem ekonomik olarak zora girdiği zaman bankalarda param dursun” dedi.

Sami Boydak tahliye edildi

Duruşmada, savcının mütalaasının ardından tutukluluk durumu yönünden savunması alınan Sami Boydak, “Her daim devletimin ve milletimin yanında oldum. Kızımı çok özledim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. Heyet, tutuklu sanık Sami Boydak’ın ise etkin pişmanlık yönündeki ifadelerinden dolayı tahliyesine karar verdi. (DHA)