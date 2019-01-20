Sami Boydak serbest bırakıldı

Yargılandığı 'FETÖ' davasında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın bu sabah gözaltına alınan kuzeni Sami Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

'FETÖ' yönelik davada tutuksuz yargılanan ve 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Boydak, umreye gitmek için Kayseri Havalimanı'na geldi.



Dış hatlar giden yolcu bölümündeki polis noktasında, Boydak'ın çantası ve üzerinde yapılan aramada, ağırlığı yaklaşık 3 kilo 600 gram gelen bin 59 çeyrek, 220 yarım, 138 tam, 8 gremse altın ile 40 bin liralık çek ve 200 bin liralık senet bulundu.



Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlemesi Hakkında Kanun'a muhalefetten gözaltına alındı.

Boydak, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.