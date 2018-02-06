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Spor

Samet Aybaba ve yardımcısı, Galatasaray galibiyetinin keyfini kayak merkezinde çıkardılar

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Yardımcı Antrenör Recep Çetin, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

06 Şubat 2018 17:35

SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Yardımcı Antrenör Recep Çetin, Yıldız Dağı Kayak Merkezi\'ni ziyaret etti.
Hafta sonu Galatasaray\'ı oynadığı iyi futbolla 2-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Demir Grup Sivasspor\'da teknik direktör Samet Aybaba ve yardımcı Antrenör Recep Çetin, Sivas merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı Kayak Merkezi\'ne ziyaretti bulundu. 
Tesisleri gezen Aybaba ve Çetin\'e kayak merkezinin müdürü Murat Çanaklıtaş eşlik etti. Çanaklıtaş tesis hakkında bilgi vererek gelecek dönemde spor kulüpleri için düşündükleri projeleri anlattı. Yıldız Dağı Kayak Merkezinin adını sık sık duyduğunu belirten Aybaba ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve tahmininden çok daha büyük ve gelişmiş bir tesis gördüklerini belirterek kayak merkezine hayran kaldıklarını söyledi. Çetin ise tesisi Sivas\'a kazandıran ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
İkili tesiste telesiyeje binerek kayak merkezi çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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