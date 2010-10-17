-SAMET AYBABA, PUANSIZ BAŞLADI İZMİR (A.A) - 17.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bülent Uygun'un istifasının ardından Bucaspor'da göreve gelen teknik direktör Samet Aybaba, takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Teknik direktör Samet Aybaba ile ilk maçında Gaziantepspor ile rakibinin cezası nedeniyle Adana'da karşılaşan Bucaspor, rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı. En son 2008-2009'da Gençlerbirliği'nde görev yapan Samet Aybaba'nın ekibi o sezonun son maçında şimdi Gaziantepspor'un başında olan Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Kayserispor'a 4-0 yenilmişti. Bu sezon ilk kez kalesinde 2 gol birden gören sarı lacivertli ekip, ilk penaltı golünü de yedi. Bucaspor, 3. haftadaki Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oynadığı 5 müsabakada 2 beraberlik ve 3 yenilgi almış oldu. Sarı lacivertli ekipte, transferin son gününde kadroya dahil edilen Ali Güneş, Bucaspor formasıyla ilk kez mücadele etti. Tecrübeli oyuncu ilk 45 dakika sonunda oyundan alındı. Bucaspor'un genç oyuncusu Sercan Kaya, ilk kez ilk 11'de kendisine yer buldu. Ligde gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Bucaspor daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İzmir'de ağırlayacak.