Samet Aybaba: Kupada iddialıyız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında kendi sahasında karşılaşacağı Bugsaşspor maçıyla ilgili, \'\'Ben kupaya teknik adam olarak her zaman iddialı baktım. Mümkün olduğu kadar finale kadar gitmeyi düşünüyoruz.\" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 6\'ncı haftasında kendi sahasında Göztepe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında karşılaşacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından açma-germe hareketleri yapan kırmızı beyazlılar, daha sonra dar alanda geçiş çalışması yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba, sık sık futbolcuları uyararak taktikler verdi. İdman top kapma çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana sakatlığı bulunan Cyriac Gohi salonda çalışırken Ziya Erdal ve Muhammet Demir ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

\"KUPADA İDDİALIYIZ\"

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba 4-2 kazandıkları Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Aybaba yaptığı açıklamada, \"Gerçekten iyi bir oyundu. Karşılığında gelen 4 gol bizi rahatlatan bir maçtı. Oyuncularımızın katılımıyla bir şeyler daha iyi olmaya başladı. Bu bir başlangıç olsun istiyoruz. Özellikle iki tane içerde maçımız var. Burada Sivasspor\'u seven herkesi maçlara davet ediyoruz. Coşkulu bir atmosfer yaratıp, içerde coşkulu bir oyun oynayalım. Bu maçları kazanarak Sivasspor\'un bu ligde iyi bir takım olduğunu, bu lige damga vuracak takımlardan biri olduğunu, iyi futbol oynadığını herkese gösterelim\" dedi. 21 Eylül Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında kendi sahasında karşılaşacağı Bugsaşspor maçını da değerlendiren Aybaba kupada iddialı olduklarını söyledi. Aybaba, \"Ben kupaya teknik adam olarak her zaman iddialı baktım. Oyuncularımızda inşallah öyle bakarlar. Mümkün olduğu kadar finale kadar gitmeyi düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BU BENİM SORUNUM DEĞİLDİ\"

Osmanlıspor maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir pay sahibi olan yeni yeni transferlerden Bifouma ise Sivasspor\'a transfer sürecini anlatarak, \'\'Aslında başta belli değildi. Ama belli olan benim Osmanlıspor\'dan gitmemdi. Osmanlıspor\'un biraz idari sıkıntıları vardı. O yüzden süreç uzadı. Delvin N\'Dinga bizim milli takımın kaptanı olduğu için, ben de onu takip etmeyi tercih ettim\" dedi. Osmanlıspor\'a attığı gollerden sonra Osmanlıspor\'dan gönderilmesine sebep olan Bülent Uygun\'un istifası hakkındaki soruya cevap veren Bifouma, \"Futbol böyle. Ben sadece işimi yapıyorum. Yani bu benim sorunum değildi\" şeklinde konuştu. Bifouma artık Sivasspor için elinden geleni yapacağını belirterek, \"İlk hedefimiz Sivasspor\'un ligde kalması ve yüksek yerlere kadar gelmesidir. İkinci olarak da Sivasspor\'da futboldan zevk almaktır. Osmanlıspor\'da zevk almadım\'\' dedi.

